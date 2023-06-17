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社會 社會焦點 保障人權

20年前他在「華南銀行」挖啊挖走3000萬　神明託夢驚呆闆娘

警方收到一封來自獄中的檢舉信，這才掌握華南銀行穿牆大盜的身分。（示意畫面）

▲警方收到一封來自獄中的檢舉信，這才掌握華南銀行穿牆大盜的身分。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

20年前，華南銀行台北市萬華分行在週休二日期間，遭歹徒穿牆侵入金庫，偷走3,000萬元，沒有留下指紋、毛髮等任何跡證，正當警方一籌莫展之際，意外收到一封來自監獄的檢舉信，才鎖定邱姓歹徒的身分；之後透過監聽，掌握他犯下另一起珠寶竊案，終於將他逮捕，也循線抓到另一名共犯。沒想到審理期間，邱棄保潛逃，在中國躲了10年，還開起酒吧，但法網恢恢，最終邱因刺傷酒客遭判刑，台灣通緝犯身分也曝光，服刑期滿後被遣送回台，再度入獄。

20年前，華南銀行台北萬華分行發生3,000萬元穿牆竊案震驚社會。

▲20年前，華南銀行台北萬華分行發生3,000萬元穿牆竊案震驚社會。

2003年12月12日、週一一大早，華南銀行台北市萬華分行的員工開門準備上班，卻發現銀行內一片狼藉，牆面被鑿開一個大洞，金庫裡近3,000萬元的新台幣及6萬美元不翼而飛。警方獲報到場蒐證，發現穿牆大盜是利用週休二日、銀行未營業期間，連續破壞三道保全系統，搬走大批鈔票，沒有留下任何指紋、毛髮，犯案手法幾近完美。

後門潛入　鑿金庫劫財

當年負責偵辦此案的小隊長洪晨鐘告訴本刊，原本線索相當有限，可說是完全沒有頭緒，卻因為一封檢舉信及另一件竊案，獲「天兵天將」加持，最後一箭雙鵰、一案二破，讓他印象深刻。

2名歹徒鑿穿華南銀行的牆壁後，侵入金庫行竊。（東森新聞提供）

▲2名歹徒鑿穿華南銀行的牆壁後，侵入金庫行竊。

洪晨鐘表示，警方前往現場勘查時，發現銀行旁邊是正在蓋房子的工地，研判歹徒是利用假日，先從工地爬過圍牆，接著破壞保全系統，從銀行後門侵入，再爬到金庫上方，鑿開一個小洞，從洞口進入金庫後，用砂輪機切開水泥牆，最後將保險箱鋸開，把錢搬走。警方認為，這麼繁雜的過程，一個人不容易辦到，因此猜測至少有2名歹徒涉案。

警方獲報後，立即派人前往華南銀行台北市萬華分行採證。（東森新聞提供）

▲警方獲報後，立即派人前往華南銀行台北市萬華分行採證。

20年前，路邊沒有監視器，銀行內部攝影機的錄影帶也全被歹徒拿走，讓警方非常頭痛，甚至還差點把窗戶油漆未乾前工人留下的指紋，誤認為歹徒的指紋。洪晨鐘回憶，當時每天開專案會議，鑑識人員多次採證，卻連一根毛髮也找不到，沒線索、沒影像、沒指紋，警方就像無頭蒼蠅般完全沒有頭緒，後來雖然在現場找到一把歹徒遺留的美工刀，但還是無法掌握他們的身分。

歹徒利用多種工具破壞保全系統、鑿開牆壁，劫走大批現金。 （東森新聞提供）

▲歹徒利用多種工具破壞保全系統、鑿開牆壁，劫走大批現金。

竊術高超　祖師爺解密

正當一籌莫展之際，警方突然收到一封來自監獄的信，寄件者是一名正在服刑的受刑人，聲稱知道華南銀行金庫竊案是誰做的。這名受刑人表示，他在獄中看新聞，一看犯案手法就知道是誰犯案，還說犯案手法是他自創，僅傳授給特定對象，會的人不多。警方半信半疑，決定前往監獄偵訊這名受刑人，結果讓專案小組士氣大振。

歹徒從銀行旁的工地翻牆進入，再從後門闖入行竊。（東森新聞提供）

▲歹徒從銀行旁的工地翻牆進入，再從後門闖入行竊。

這名受刑人在製作筆錄前，先講述歹徒如何破解保全系統，及一道道程序如何進行，讓警方眼睛為之一亮，因為他所說的，跟警方勘查的狀況一模一樣。原來，這名受刑人曾是一家知名保全公司的高階幹部，熟悉保全系統運作，知道如何破壞，是祖師爺級的人物，後來因行竊失風被捕入獄；由於他刑期還長，所以想提供破案線索，爭取提早假釋的機會。

「這是我徒弟邱德仁幹的！」受刑人直接點名邱男，並提供相關資料，警方立即監聽邱的手機，調查其手機訊號的歷史軌跡，結果發現案發前不久，他從花蓮開車來台北，住在中山區一間旅館，之後訊號一直停在旅館不動，並沒有出現在萬華。警方研判，前科累累的邱十分狡猾，故意不帶手機出門，製造人在中山區的假象。

銀行保險箱被歹徒打開，裡面近3,000萬元現金遭劫走。 （東森新聞提供）

▲銀行保險箱被歹徒打開，裡面近3,000萬元現金遭劫走。

另涉他案　徒弟遭指認

在監聽過程中，警方發現邱男常說暗語，也掌握他的人脈，得知他在台北有一個裝潢工徒弟，還有一個徒孫，華南銀行竊案發生後約一個月，他的徒弟曾多次傳訊息給徒孫，內容提及寶石、首飾、白玉等，要對方去問可賣多少錢？警方透過查贓系統，發現邱徒弟想賣的物件，與2004年1月5日「喜相逢餐廳」千萬元珠寶首飾竊案的贓物有諸多重疊，懷疑該案也是邱所犯。

如獲至寶的警方，特別拜訪喜相逢老闆娘，沒想到她一看到警察，就大喊：「怎麼可能這麼靈？」讓警方嚇了一跳。原來，她前一天才剛到廟裡拜拜，請神明協助找回失竊的珠寶首飾，當晚神明託夢給她，說已派天兵天將處理，一週內就會破案，她隔天早上醒來，還半信半疑，結果沒多久警方就找上門，讓她十分震驚。

穿牆大盜邱德仁（中）在中國服刑期滿後，被押解返台受審。（東森新聞提供）

▲穿牆大盜邱德仁（中）在中國服刑期滿後，被押解返台受審。

警方提供可能涉案的嫌犯照片給老闆娘指認，其中一人就是邱的徒弟，由於餐廳裝潢時，他曾參與相關工作，所以老闆娘還有印象。另一方面，警方追查發現，華南銀行竊案發生後，邱的存款突然增加，甚至買了2筆土地、3間套房，光是增值稅就高達250萬元，還用現金支付。

由於證據越來越多，警方決定採取行動，逮捕邱男及協助藏匿贓款的邱妻，警方知道邱很狡猾，所以從邱妻下手，希望能突破她的心防。

2人到案後，警方採隔離偵訊，問邱妻贓款藏在哪裡？邱妻猶豫了一下，說想見老公。警方讓2人遠遠見一面，邱說了一句：「要配合喔！」暗示老婆裝傻，但邱妻誤以為老公要她配合辦案，帶著警方到他們新買的套房搜出美元贓款。由於證據確鑿，邱才承認是竊盜集團成員，但仍否認犯案，辯稱只幫忙洗錢，從中獲得約100萬元酬勞。

五百鈔票　成共犯罪證

除了邱德仁，警方也循線掌握另一名歹徒許文斌的身分。根據情資，許常在中部一帶出沒，綽號「五百董」，因他到風月場所消費時，不論是發小費或者結帳，一律使用一疊500元的鈔票支付。由於犯下華南銀行竊案的歹徒，偷走了共數百萬元的500元鈔票，警方因此懷疑許就是邱的同夥。

警方最後抓到2名歹徒，查扣部分贓款。（東森新聞提供）

▲警方最後抓到2名歹徒，查扣部分贓款。

雖然想鎖定許男行蹤，但警方發現他不用電話，卻愛去舞廳，訪查後獲悉他與一名舞小姐同居，所以鎖定許女友的手機，掌握其動向。邱被捕時，正值農曆新年，許到邱家拜年，發現邱已經被抓，立刻帶著女友逃亡，警方監聽許女友電話，聽到一句：「老公，要不要吃草莓？」掌握許人在台南，趁他去卡拉OK消費時，將他逮捕到案。

許男偵訊時很阿莎力地說：「我沒花完的，全交出來，別為難我女友，她是無辜的！」之後帶著警方到他彰化租屋處的停車場，從車內拿出數疊500元鈔票贓款，上面還有華南銀行的封條。

針對這起銀行竊案，法院一審判邱德仁5年、許文斌5年半徒刑，沒想到審理期間，邱竟棄保潛逃，在中國躲了10年，還開起酒吧。2014年，邱男因與酒客發生衝突，持刀刺傷對方，遭中國法院判刑一年多，還被查出是台灣的通緝犯，服刑期滿後又被遣送回台，再度入獄。


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