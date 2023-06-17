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社會 社會焦點 保障人權

資深法官被爆性騷學妹　13年前載女書記官夜遊遭記2申誡

記者黃翊婷／綜合報導

司法院內部網站「法官論壇」昨日（16日）一篇指控資深法官性騷擾年輕女法官的文章，掀起各界熱議，PO文者聲稱，蔡姓資深法官曾邀請年輕女法官上陽明山吃飯，卻在車上不斷做出騷擾行為。雖然士林地院已啟動相關調查，但很快有人挖出，蔡男13年前曾因帶女書記官夜遊，同樣被控性騷擾，還因此遭記申誡2次，如今竟再度捲入風波。

▲▼士林地院,士林地方法院,士林地檢署。（圖／記者張一中攝）

▲士林地院被爆出性騷擾爭議。（圖／ETtoday資料照）

PO文者在「法官論壇」以「She too」為標題發表一篇文章，內容直指士林地院有一位性騷擾慣犯，人稱「蔡董」，去年11月間曾以關心工作情形為由，帶著剛分發不久的年輕女法官去陽明山吃飯，用餐完畢後卻選擇不同的路線下山，等到女法官發覺有異打算拿出手機查詢，卻遭到壓制阻止，對方還將車開進窄巷內進行「不只一輪的噁心騷擾行為」，女法官為此身心受創超過半年，加害人卻還在法院裡道貌岸然，因此在徵得女法官同意後，決定於論壇上公開此事，期盼士林地院、司法院重視，「不要再次輕輕放下。」

根據《自由時報》報導，遭指控性騷擾的蔡姓法官早在2007年11月間就曾涉及性騷擾女書記官，當時的受害者雖然認為沒有受到尊重，卻表明不想提出申訴；2010年間蔡男又被指控載女書記官去陽明山並涉嫌性騷擾，時任司法院長賴浩敏指示調查，最終司法院人事審議委員會認為蔡男行為不檢、有損司法信譽，因此處分記申誡2次。

如今，士林地院再度被爆出性騷擾爭議，掀起各界關注。士林地院16日發布聲明表示，本院已啟動性騷擾處理相關機制進行調查，並將視法官所需，協助連結心理支持方案及其他工作場域必要調整，務求確保同仁身心健康安全。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。

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