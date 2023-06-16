資深法官約菜鳥學妹上陽明山！遭爆車上噁心騷擾　士林法院回應了

▲蔡姓男法官被指控約新進女法官上陽明山吃飯，在車上涉嫌騷擾。（圖／記者黃宥寧攝）

記者邱中岳／台北報導

司法院「法官論壇」在16日上午爆發性騷擾貼文，1名法官貼文有資深男法官，邀約年輕女法官上陽明山吃飯，在車上對其糾纏騷擾，士林地方法院發出聲明，「本院已啟動性騷擾處理相關機制進行調查，並將視法官所需，協助連結心理支持方案及其他工作場域必要調整，務求確保同仁身心健康安全。」

據了解，綽號「蔡董」的蔡姓士林地院法官，在2022年11月邀約剛分發的女法官上陽明山吃飯，在車上不斷對女法官騷擾，整起事件被貼上司法院內部網站「法官論壇」。

士林地院下午發新聞稿：「本院已啟動性騷擾處理相關機制進行調查，並將視法官所需，協助連結心理支持方案及其他工作場域必要調整，務求確保同仁身心健康安全。」

文章中雖然沒有寫出涉嫌騷擾的男法官名字，但知情人士透露，曾經在多年前，1名蔡姓男法官，有以類似方式騷擾女法官，當時被記2次申誡；目前士林地院已啟動機制協助女法官。

士林地方法院關於「法官論壇貼文提及之性騷擾事件」處理情形新聞稿全文：

就某媒體指出法官論壇貼文提及之性騷擾事件，本院已啟動性騷擾處理相關機制進行調查，並將視法官所需，協助連結心理支持方案及其他工作場域必要調整，務求確保同仁身心健康安全。