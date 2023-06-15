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社會 社會焦點 保障人權

快訊／陽明山4死車禍！工程老董甩鍋女兒...嘆被扣罪名　判決出爐

記者黃宥寧／台北報導

2017年7月19日北市陽明山仰德大道發生混凝土泵浦車剎車失靈，衝撞22輛汽機車釀4死9傷，水泥車所屬的信詠工程公司掛名負責人陳美蘭，以及真銓材料行維修人員盧志宏一審被判4年2月、3月6月，現高院審理中。陳女的父親陳木3次獲不起訴後，前年被檢方認定有防止危險的義務，卻未有任何防範作為，依過失致死罪起訴，今（15日）法院宣判。

先前開庭，81歲陳木在女兒陳美蘭陪同下赴法院，他仍做無罪答辯，並向法官說「都是我女兒負責，我沒有參與管理」，並激動向法官抱怨自己不起訴那麼多次，為什麼硬要扣他罪名。

陳木辯護律師稱，信詠工程行完全是由陳美蘭負責，陳木只是同住家人，偶爾陳美蘭事情較多，會請父親幫忙打電話聯繫事情，陳木所做的事情都是女兒要求他，同時認為起訴意旨有誤，陳木協助女兒處理公司的派工等事務都不是正確的，且歷經多次不起訴，最後卻以「有防止危險的義務，卻未有任何防範作為」予以起訴，認為不合理。

▲▼ 陳木。（圖／記者黃宥寧攝）

▲高齡80多歲陳木出庭做無罪答辯。（圖／記者黃宥寧攝）

2017年7月19日上午8時許，阮英貴駕駛由新北市淡水區信詠公司停車場出發，往陽明山永公路工地進行灌漿作業，行經仰德大道三段下坡路段時，突然失控衝撞對向車道，把前方休旅車推撞到對向，再撞擊對向機車，釀4死9傷慘劇。

檢方調查時發現，陳木為負責人陳美蘭父親，泵浦車2005年以二手購入泵浦車時，手煞車拆除、且車輛限重15公噸，事故發生時卻超載到20.16公噸，認陳木主觀上知車輛超載、手煞車移除缺失，會釀交通事故的風險大增，卻派司機駕駛該車進行灌漿作業。

全案經高檢署3次發回續查，前年12月第4次檢察官根據盧志宏在法院證述，「每次維修都是由陳木聯絡維修」，才將維修結果告訴老闆，認陳木確有責任將他起訴。

全案審理1年多，今（15日）士院一審宣判無罪。全案還可上訴。判決理由尚待公佈。

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