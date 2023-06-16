快訊／新北市府大門遭潑白漆！嫌犯逃離現場　警方追查中

▲新北市府大門今早遭人潑白漆。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇、莊智勝／新北報導

新北市府中山路側大門今(16日)上午9時許驚傳遭人潑漆，由於正值上班時間，不少民眾、市府員工受驚。目前轄區海山分局警方獲報後已趕抵現場調查，由於嫌犯潑漆後隨即逃離現場，目前犯案動機仍不明，警方正循線追查中。

海山分局警方今早9時10分接獲新北市府警衛隊通報，有一名男子手持一桶白色油漆，步行到市府大門口潑漆後，隨即騎乘機車逃離現場。目前警方已經派員前往查處，已鎖定涉案車輛及嫌疑人，正積極偵辦中。