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林右昌快問快答挑戰　咖哩飯拌著吃還要加香菜

▲▼林右昌接受快問快答挑戰。（圖／翻攝自YouTube／警光新聞雲）

▲林右昌接受快問快答挑戰。（圖／翻攝自YouTube／警光新聞雲）

記者隋昊志／綜合報導

內政部長林右昌日前接受快問快答挑戰，身為基隆子弟的他，透露自己最喜歡的食物，就是「基隆的肉圓」，而且咖哩飯不但要拌著吃，還要加香菜。而適逢一年一度的警察節，林右昌除了展現出幽默風趣的一面，對於反詐騙相關的問題更是瞭若指掌，也希望全國的警察同仁們能夠一起加油，打擊犯罪，守護人民的安全。

15日適逢一年一度的警察節，林右昌接受警光新聞雲快問快答挑戰，身為基隆子弟的他，透露自己最喜歡的食物是「基隆的肉圓」，去夜市必吃「阿給」，吃咖哩飯時，不但要將咖哩醬跟白飯拌在一起吃，還一定要加香菜。被問到近期很網路很夯的話題大王具足蟲拉麵跟榴槤披薩2選1時，巧妙的用外送平台廣告哏避開這個艱難的問題。

至於近期台灣詐騙問題相當嚴重，林右昌順利正確回答反詐騙專線是「165」；今年發生頻率最多的3種詐騙，分別是「網購、投資、解除分期」，也藉由快問快答提醒，無論是ATM解除分期付款，或者是網路銀行解除訂單，「都是不可以的」；民眾若是接到詐騙電話，可以直接掛掉，也要秉持「不接、不聽、不看、不傳、不信」的原則。

快問快答的最後，林右昌也向全國警察同仁喊話，「大家辛苦了，我們一起加油」，勉勵員警們可以繼續堅守崗位，一起加油，打擊犯罪，守護人民的安全。

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