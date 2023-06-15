現場教演色狼！許傑輝直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光

▲許傑輝今宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／許傑輝）



網搜小組／劉維榛報導

「#MeToo」不再隱忍！許傑輝接連遭女星黃云歆、短今（胡馨儀）指控性騷擾，今稍早許傑輝已宣布退出演藝圈。而節目《小姐不熙娣》上傳的新影片中，邀請許傑輝指導女星扮演色狼，怎料還沒進入正題，許傑輝卻直盯3女星「膝蓋」的方向，當眾直呼「我坐在這樣看，妳們其實最緊張的是兩個膝蓋！」

由小S主持的節目《小姐不熙娣》，官方在YouTube上傳最新影片，討論主題是「許傑輝教許藍方演色鬼！親自指點1招秒變噁」，精華畫面可見，小S直呼，現場既然有老師在現場的話，要不要試試被調教的感覺，強調這機會很難得。

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許傑輝則回應，大家輕鬆的玩遊戲就好，而當時對面就坐著許藍方與另2名女星，不料許傑輝突然說「我坐在這樣看，妳們其實最緊張的是兩個膝蓋，就是大家都要努力夾緊。」而許藍方與2名女星則露出尷尬微笑。

▲許傑輝直盯3女星的膝蓋部位。（圖／翻攝自YouTube／小姐不熙娣）



小S接著幽默接話，「你希望她們把它打開是不是？」許傑輝則回，「像婆婆演著演著就開了，你知道嗎？」鍾欣凌當下則手扶額頭大笑。

該影片曝光後，底下網友熱議「小編速度很快喔」、「真的是本色演出欸」、「補槍唉！有點感覺不好」、「好諷刺」、「好狠」。