　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

許傑輝全身而退？一堆人竟喊「這麼嚴重嗎」　網3點分析：很現實

▲▼ 《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》鍾欣凌,許傑輝專訪。（圖／記者黃克翔攝）

▲許傑輝捲入性騷風波。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／劉維榛報導

出道33年的男星許傑輝，接連遭到女星、學生指控伸出狼爪，包括要求黃云歆「乳溝夾巧克力」；短今（胡馨儀）則自爆曾在小房間遭摸胸等，對此，許傑輝已宣布退出演藝圈。然而他的粉專上，有不少網友逆風喊加油，引發鄉民不解求問「許傑輝為啥這麼多人挺啊？」

「#MeToo」性騷擾風暴擴大，短短4天就重創許傑輝演藝生涯，今（15）日他在臉書寫下27字聲明便神隱，「本人即日起，退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼（圖／翻攝自Facebook／許傑輝）

▲許傑輝宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／許傑輝）

震撼消息曝光後，千名網友紛紛湧入許傑輝粉專，但詭異的是，底下留言有不少人逆風力挺，「老師加油，公道自在人心」、「不知道為什麼，我就是相信你的為人，喜歡你的演出、喜歡你的空中農場生活」、「令人難過的決定，很喜歡老師的表演，加油」、「我可以給你一個機會」、「輝哥，不要氣餒，加油」、「雖然我不相信」、「人都有犯錯的時候，好好反省、悔改就好」、「有這麼嚴重嗎」、「去對岸發展吧！加油」。

結果另一派網友吵翻，「不知道為啥一堆人在加油？不只一個人出來指認，搞不懂加油的點在哪」、「幫加害者加油到底是什麼心態？」「喊加油的，你們有兒女嗎？如果他們遇上這種事，你還能加油嗎」、「留加油的人到底在想什麼？居然還有不少女生？加油性騷擾喔」、「一堆人加油，是覺得是陳年往事所以沒關係嗎？雖然是10年前的事，但傷害是真的，傷痕也是真的，即使正義來得有點晚，但被害者需要許先生真誠的道歉」。

▲▼黃云歆。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

▲黃云歆10年前被許傑輝性騷擾。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）

也有鄉民在PTT以「許傑輝為啥這麼多人挺啊」為標題問卦，認為目前「#MeToo」事件中，特別心疼黃云歆的性騷擾傷疤，然而卻有酸民質疑是想紅、翻舊帳等，「真的很多人覺得沒碰到身體都不算性騷擾？」

更讓他百思不得其解的是，為何許傑輝性騷擾事件中，不是一面倒指責，而是正反聲浪都有，「是大家對藝術家比較寬容？還是他真的很受歡迎？還是大家真的覺得這些言語很正常？」

底下網友3點分析，像是形象好、在演藝圈夠久及缺乏實質證據，「一直以來形象很好吧，還信佛的樣子」、「因為沒具體證據啊」、「有些人就會不相信他會亂摸吧」、「多年來維持的形象，足夠讓他除非有影像實錘，不然一般人還是偏袒他，但說歡迎提告...真的是完全在裝大方」、「因為他的地位，如果他今天是出道三年，早就牆倒眾人推，這社會很現實」、「因為他看起來挺無害的...誰知道呢」、「有當事者也不一定敢講，都5個受害者了，仍舊是證據不足QQ」。

▼短今希望自己的經歷可以給女性朋友們一些警惕。（圖／翻攝自IG／sammie_923）

▲▼短今回應許傑輝事件。（圖／翻攝自短今IG）

▼鄉民熱議。（圖／翻攝PTT）

▲▼ 。（圖／翻攝PTT）

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
黃云歆被挖PO合照「讚許傑輝重情義」！　遭疑蹭熱度回應了
快訊／許傑輝退圈震撼彈！《我的婆婆》鍾欣凌發聲
許傑輝教演色狼！直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光
最高可領15.6萬！　條件一次看
女星「力挺許傑輝」翻車！　尷尬認：事情跟我想的不一樣
快訊／下班小心雨彈！　9縣市大雨特報
「3款iPhone」快脫手！　專家：二手價估跌逾4成

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

網傳芒果違法使用「益收生長素」　農糧署澄清：不實謠言

端午連假爆出國潮！估每天13萬人次　桃園機場呼籲：提早3小時到場

現場教演色狼！許傑輝直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光

「台版吳哥窟」楠西萬佛寺8／5重新開放入園！今夏最夯仙境打工換宿

未來婆婆自詡新時代女性！「女人不必委屈」她住進去傻眼了：雙標

電影開演前5分鐘　「4年男友丟下2句」轉身就走！妹子愣…原因超瞎

長榮航空推「讓我伴你飛」公益計畫　致贈醫療輔具助慢飛天使

快訊／下班迎雨彈「9縣市大雨特報」　明天雨更猛！下豪雨時間曝

大專學研加給+15%「高教工會籲公私同步」　教長允諾補助私校

反對加拿大全牛進口！消基會籲「全民拒買」：前年才爆狂牛症

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

陳志強曝夫妻倆「每晚睡前必合唱」！　出賣曾智希睡相...網笑：記得報平安

著急奴才三度逼問「怎麼了」　喵喵暴打鏡頭：就跟妳說沒有!!

風田一見李㼈愛女...害羞狂喊：超漂亮！　他霸氣保證：當我女婿沒人敢欺負你XD

許傑輝遭控表演課性騷道歉　鍾欣凌：每個人都在記取教訓

撞擊瞬間曝光！2女碩生雙載「直撞路樹」噴飛…翻滾摔溝1死1重傷

網傳芒果違法使用「益收生長素」　農糧署澄清：不實謠言

端午連假爆出國潮！估每天13萬人次　桃園機場呼籲：提早3小時到場

現場教演色狼！許傑輝直盯「女星下身1部位」　尷尬反應曝光

「台版吳哥窟」楠西萬佛寺8／5重新開放入園！今夏最夯仙境打工換宿

未來婆婆自詡新時代女性！「女人不必委屈」她住進去傻眼了：雙標

電影開演前5分鐘　「4年男友丟下2句」轉身就走！妹子愣…原因超瞎

長榮航空推「讓我伴你飛」公益計畫　致贈醫療輔具助慢飛天使

快訊／下班迎雨彈「9縣市大雨特報」　明天雨更猛！下豪雨時間曝

大專學研加給+15%「高教工會籲公私同步」　教長允諾補助私校

反對加拿大全牛進口！消基會籲「全民拒買」：前年才爆狂牛症

爭取台南榮家原址多功能建設 曾之婕盼為東區新地標

網傳芒果違法使用「益收生長素」　農糧署澄清：不實謠言

派對門調查報告出爐　認定英國前首相強生誤導國會

500年性玩具曝！專家驚喊太粗暴：「鐵杵磨成繡花針」不是傳說

台南市府高官被控性騷！傳訊人妻下屬：好想抱　黃偉哲說話了

海峽論壇助力台人開通電子支付　陳志勇：短期、長期均可辦

端午連假爆出國潮！估每天13萬人次　桃園機場呼籲：提早3小時到場

帶女友見家長！他要求配合「1家族傳統」情侶吵翻　PO文討拍被酸爆

浪費食物被抓到！大馬補習中心慫恿12學生「報復」　女童被狂鞭60下

羽毛鑽戒變魔術　Hearts On Fire套進單鑽戒更閃亮

客廳上演高清無碼「交疊69姿勢」　媽看監視器崩潰：沒一隻正常的

生活熱門新聞

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

彈出SIM卡「日本收110元」　台人批不友善！網逆風挺

女團成員曝「友遭許傑輝摸屁股」：咬他下嘴唇

勞動部發錢「1圖看懂申請條件」　每月最高領1萬3

中場休息結束！　5天預測雨量「紫一片」

入境台灣見入國登記表　她氣到撕爛：算哪門子的國

全台一路下到周末　端午連假天氣曝

高中營養午餐「整桶像廚餘」！家長怒公審

5大病毒流行中！小孩紛紛出現這症狀　家長緊張掛急診

12星座下半年財運曝！「這1星座」有望財富大爆發

「超強運3生肖」6月下旬旺到爆！

餵藥案延燒！1童驗出三級毒品「苯二氮平」

更多熱門

相關新聞

唐玲力挺許傑輝翻車！尷尬認：跟我想的不一樣

唐玲力挺許傑輝翻車！尷尬認：跟我想的不一樣

許傑輝捲入性騷風波，最初有學生匿名爆料他第一堂課就要求「模擬性愛配音」時，藝人唐玲在臉書力挺留言：「我也想報名。」並發限時動態寫道，身為演員就是要「放下自我的框架」全然投入。不過隨著許傑輝接連再爆摸胸、要求女舞者交「性感作業」等事件，唐玲尷尬表示：「跟我想的不一樣。」

網酸短今蹭熱度很瞎！本人回應了

網酸短今蹭熱度很瞎！本人回應了

許傑輝退圈　律師揪他道歉「算準法律上不會有事」！

許傑輝退圈　律師揪他道歉「算準法律上不會有事」！

女團成員曝「友遭許傑輝摸屁股」：咬他下嘴唇

女團成員曝「友遭許傑輝摸屁股」：咬他下嘴唇

傅崐萁、陳雪生性騷案處理慢半拍　綠委：國民黨確實標準較低

傅崐萁、陳雪生性騷案處理慢半拍　綠委：國民黨確實標準較低

關鍵字：

許傑輝#MeToo退出演藝圈性騷擾短今黃云歆

讀者迴響

熱門新聞

快訊／許傑輝宣布「退出演藝圈」！

短今驚爆遭「許先生」小房間摸胸！

第3名女星痛訴許傑輝錄影摸臀

許傑輝連環爆性騷！《我的婆婆2》證實停拍他戲份

梅西說完這4字就離場　中國粉絲傻眼

知情人曝「志明牛肉麵」搞事員工身份

受害者又+1！和黃云歆、短今同場演出　她遭許傑輝「戳屁眼」：憤怒又噁心

快訊／央行5度出手打房！明起「8縣市」　第2戶貸款成數7成為限

清晨驚見「颮線」！3縣市大雨　今起3天全台最劇

「報復心強」狠角色星座Top 3

輔英科大2女學生墜樓雙亡　校方回應了

六月突爆：離婚協議書準備好了

貓鯊翻肚不動　園方貼告示笑翻網

違停開車門害死22歲騎士　遭罰不服敗訴

退演藝圈「許傑輝27字聲明」炸鍋　網轟：默認了？

更多

最夯影音

更多
1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開

1噸重鋁錠藏市值4億K他命　狗聞不出！出動電鋸才撬開
「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

「5億高中生」10大證據　夏男假結婚恐拿不到遺產

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

葬禮上棺材發出碰碰聲　老婦當眾復活嚇壞親友

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

徐若瑄拍吻戲遭揩油「假公濟私」　為戲忍耐：再一次會選擇賞他6巴掌！

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

瘦子連線歐陽靖重現：小跑豬來了～　諧音歪樓變迷因..兩人笑瘋

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面