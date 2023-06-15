許傑輝全身而退？一堆人竟喊「這麼嚴重嗎」　網3點分析：很現實

▲許傑輝捲入性騷風波。（圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

出道33年的男星許傑輝，接連遭到女星、學生指控伸出狼爪，包括要求黃云歆「乳溝夾巧克力」；短今（胡馨儀）則自爆曾在小房間遭摸胸等，對此，許傑輝已宣布退出演藝圈。然而他的粉專上，有不少網友逆風喊加油，引發鄉民不解求問「許傑輝為啥這麼多人挺啊？」

「#MeToo」性騷擾風暴擴大，短短4天就重創許傑輝演藝生涯，今（15）日他在臉書寫下27字聲明便神隱，「本人即日起，退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」。

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▲許傑輝宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自Facebook／許傑輝）



震撼消息曝光後，千名網友紛紛湧入許傑輝粉專，但詭異的是，底下留言有不少人逆風力挺，「老師加油，公道自在人心」、「不知道為什麼，我就是相信你的為人，喜歡你的演出、喜歡你的空中農場生活」、「令人難過的決定，很喜歡老師的表演，加油」、「我可以給你一個機會」、「輝哥，不要氣餒，加油」、「雖然我不相信」、「人都有犯錯的時候，好好反省、悔改就好」、「有這麼嚴重嗎」、「去對岸發展吧！加油」。

結果另一派網友吵翻，「不知道為啥一堆人在加油？不只一個人出來指認，搞不懂加油的點在哪」、「幫加害者加油到底是什麼心態？」「喊加油的，你們有兒女嗎？如果他們遇上這種事，你還能加油嗎」、「留加油的人到底在想什麼？居然還有不少女生？加油性騷擾喔」、「一堆人加油，是覺得是陳年往事所以沒關係嗎？雖然是10年前的事，但傷害是真的，傷痕也是真的，即使正義來得有點晚，但被害者需要許先生真誠的道歉」。

▲黃云歆10年前被許傑輝性騷擾。（圖／翻攝自Instagram／tanniehuang）



也有鄉民在PTT以「許傑輝為啥這麼多人挺啊」為標題問卦，認為目前「#MeToo」事件中，特別心疼黃云歆的性騷擾傷疤，然而卻有酸民質疑是想紅、翻舊帳等，「真的很多人覺得沒碰到身體都不算性騷擾？」

更讓他百思不得其解的是，為何許傑輝性騷擾事件中，不是一面倒指責，而是正反聲浪都有，「是大家對藝術家比較寬容？還是他真的很受歡迎？還是大家真的覺得這些言語很正常？」

底下網友3點分析，像是形象好、在演藝圈夠久及缺乏實質證據，「一直以來形象很好吧，還信佛的樣子」、「因為沒具體證據啊」、「有些人就會不相信他會亂摸吧」、「多年來維持的形象，足夠讓他除非有影像實錘，不然一般人還是偏袒他，但說歡迎提告...真的是完全在裝大方」、「因為他的地位，如果他今天是出道三年，早就牆倒眾人推，這社會很現實」、「因為他看起來挺無害的...誰知道呢」、「有當事者也不一定敢講，都5個受害者了，仍舊是證據不足QQ」。

▼短今希望自己的經歷可以給女性朋友們一些警惕。（圖／翻攝自IG／sammie_923）

▼鄉民熱議。（圖／翻攝PTT）

