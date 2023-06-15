「砂鍋粥加香菜」好友崩潰怒吼！他喊扯：夾掉就好啦…遭網轟





▲香菜的評價一直都很兩極。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者施怡妏／綜合報導

不少美食都會加上香菜點綴，有些人特別喜歡這個味道，但也有人避之唯恐不及，一名網友表示，與高中好友敘舊，約在砂鍋粥餐廳，看到桌上有香菜，下意識直接加進粥裡，結果好友大發飆，氣得跟他決裂，最後飯局尷尬結束，原PO嘆「不喜歡夾掉就好啦，喜歡香菜錯了嗎？」貼文一出被網友罵翻。

原PO在Dcard發文，「和朋友因為香菜決裂」，和高中朋友感情一直都很好，價值觀也很合，至今都沒有吵過架，日前一起相約吃砂鍋粥，因為自己很愛吃香菜，加上沒聽說過好友討厭香菜，他沒多想，就直接把香菜加進砂鍋粥裡。

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豈料，好友大發飆，大罵原PO為何不經同意就把香菜加進鍋子裡，大吼「認識那麼久，都不知道我不愛香菜嗎？」甚至罵到自己快哭了，最後飯局就跟那鍋涼掉的粥一樣涼，結束飯局後，兩人至今都沒有交集。

原PO至今回想起來都覺得很瞎，可以理解大家對食物的喜好不同，「但不管怎樣為了這種事發飆也太荒唐了吧？不喜歡就夾掉就好啦」、「只能說這香菜對我現在真的是又愛又恨，喜歡香菜錯了嗎？」

貼文一出，網友認為這是一種尊重的表現，「雖然我也超愛香菜，但我覺得共吃一鍋，要加什麼之前還是要問一下對方比較好」、「不覺得是自己的錯嗎？任何人都有討厭的東西，應該要問一下吧，尤其香菜真的很兩派」、「共鍋要加東西前都會先問過，而你沒問，偏偏又加了她很討厭的香菜，所以他才爆炸的吧，就像你不吃辣，結果朋友卻點麻辣鍋一樣」、「同為極度痛恨香菜的人，我只能說你根本超不尊重人的好嗎！像那種粥有湯湯水水的食物，只要沾到香菜，就算撈掉也完全沒救了好嗎」。