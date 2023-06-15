駁二噴漆創作夏令營！體驗黑衣人「二伯日常」　還有限定版制服

▲「駁二夏令營」升級版，除了可以讓孩子體驗工作人員的「二伯日常」，還有噴漆創作。（圖／高雄市政府文化局，下同）

記者林育綾／綜合報導

暑假即將到來，許多家長開始煩惱要帶孩子去哪裡放電，駁二藝術特區也推出「駁二夏令營」，讓孩子體驗工作人員的「二伯」日常，除了可以穿上限定版小小駁二制服，在園區探索、出任務，體驗結帳與服務台實習過程，還有噴漆塗鴉及繪圖轉印工作坊。

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▲「駁二夏令營」讓小朋友們真實體驗駁二的工作實務。

駁二的工作人員在臉書上自稱為「二伯」，身著黑色制服，穿梭駁二，管理園區大小事。由於許多人對於二伯的工作內容感到好奇，過去也曾辦理「小小二伯體驗營」，讓小朋友們真實體驗工作實務，廣受親子喜愛。

今年全面升級為「駁二夏令營」，將於7/4-6、8/2-4登場，讓體驗更加豐富多元。依參與年齡分為「小小二伯」與「實習二伯」，報名皆可獲得限定版小小駁二制服。而內容除了挑戰園區任務、結帳收銀體驗之外，也可帶回一件由自己繪製作品轉印而成的衣服或帆布包，成為專屬紀念。





▲「小小二伯」可以體驗挑戰園區任務。

針對10~12歲孩童參與的「實習二伯」活動內容更具挑戰性，服務台實習關卡訓練孩子們穩重應對，還有「噴漆塗鴉工作坊」與當代館觀展環節，讓孩子更理解藝術與設計創作。從倉庫歷史到藝文概念，不僅認識駁二的趣聞軼事，更培養孩子對於美感的觀念與敏銳度。

▲▼「實習二伯」更具挑戰性，除了服務台實習關卡，訓練孩子們穩重應對，還有「噴漆塗鴉工作坊」。

高雄市文化局長王文翠表示，駁二園區寬廣遼闊，很適合家長帶孩子來玩樂放電，更可以從遍佈園區的公共藝術作品、各式展覽開始認識藝術與設計，每個角落都新奇有趣。

王文翠說，今年推出的「駁二夏令營」，除了讓小朋友們體驗駁二工作人員的日常點滴，更邀請現正駐村的塗鴉藝術家劉冠顯，帶領「實習二伯」們動手噴漆創作，完成的作品還能轉印到衣服或是帆布包上帶回家，將藝術實際延伸到日常生活當中。「駁二夏令營」將於6/15中午12點起開放報名。