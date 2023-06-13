李永然律師舉辦高中法律生活營　6／17中午開放網路報名

▲永然法律生活營開辦近12年，今年暑假訂在8月21日至24日於成功高中舉行，將於6月17日中午12時開放網路報名。（圖／永然法律基金會提供）

記者王淑君／綜合報導

每年到了寒暑假，就是高中學子與家長們努力蒐尋各式營隊的開始，希望透過校內外各項營隊活動，探索自己興趣及性向，並增加專業知識，以規劃未來大學升學方向。

永然法律基金會董事長李永然律師執業44年，透過律師的工作，深刻體會到台灣社會對於「法治教育」的欠缺與「法律人才」培養的不足，於是在成立「財團法人永然法律基金會」後，積極推廣法治教育向下扎根，首重就是舉辦「永然高中法律生活營」。

辦理這項活動的起因，是他在執業過程中接觸過許多高中學生與家長，了解到現今雖然大學入學管道多元，不再一試定終身，但多數高中學生還是有因為對自我學習性向了解不足，而不知如何選讀大學科系，甚至進入大學就讀後，才發現志趣不合，不僅使得個人生涯規劃遭遇挫折，也造成教育資源的浪費。

於是，李律師透過永然法律基金會同仁一起開辦「永然高中法律生活營」，並經由邀請法官、檢察官、律師及法律學者等法律人士授課，以他們的專業與實務經驗，帶領學員們體會法律的樂趣，除了課堂中的知識傳遞外，還安排法院等相關司法環境參訪，讓同學了解法律上的實務運作，打造最專業的「法律營隊」。

12年來，共舉辦了26期，超過1,500位學員參與，許多學員進入大學法律相關科系就讀，畢業後再進入法律研究所深造，也有部分同學在法律系所畢業後，通過國家考試，考取律師、司法官，成為優秀的法律人才。

為了減輕家長的經濟負擔，讓所有對法律有興趣的同學都能一同參與，「永然高中法律生活營」一直以來都是免收費用（僅收保險費），而這些支出都是李永然律師尋找好友們的熱心贊助，才能維持營隊的高品質，也因此深受師生和家長的喜愛與好評，每期一開放網路報名即秒殺，成為炙手可熱的高中營隊。

今年暑期舉辦的「永然第27期高中法律生活營」訂在8月21日至24日於成功高中舉行，將於6月17日（星期六）中午12時開放網路報名，對於法律有興趣的高中同學們千萬不要錯過了這個大好機會，趕快來報名參加，讓專業的法律精英們帶領大家一同暢遊法律新世界，活動詳情及報名資訊請見永然法律基金會活動網址。