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許傑輝「群交配音」不合情也不合理　劇場專家批：小看聲音私密性

▲許傑輝道歉。（圖／翻攝自臉書／許傑輝）

▲許傑輝近來被連環爆出性騷事件，今（6/15）宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自臉書／許傑輝）

 記者林育綾／台北報導

藝人許傑輝被連環爆性騷，從被爆要求表演課初學者練習「集體做愛（群交Party）」配音起，許發出聲明道歉，今（15）日更宣布退出演藝圈。而有劇場專業工作者出面提到，性愛是極為私密的情感和身體經驗，讓彼此不熟悉的初學者做如此高階的練習，「不合情也不合理」；而且聲音是身體的一部分，此舉可說是「小看了聲音的私密性」。

許傑輝日前被「黑特劇場」網友匿名爆料，指出他曾在表演課要一群初學者練習「集體做愛（群交Party）」的配音，還要全班互評講解，甚至要大家想像自己被撫摸與插入，是上過最不舒服的表演課。對此許傑輝已在13日發出聲明，強調聲音課程中「沒有肢體碰觸」，但的確有欠考量，「經過這次的反應讓我也有更多的反省與學習，再次誠懇的道歉」。許傑輝道歉文一出，反應也相當兩極，不少人出聲力挺喊加油，但還有不少網友看了更反感。

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後續《三缺一劇團》團長、劇場工作者賀湘儀在個人臉書發文說明，演員及表演工作者跟其他藝術領域最不同的地方在於，「不僅是身為創作者，同時也是作品，兩者界線十分模糊」，透過身體來表達情感，以自己的「肉身」在被觀看與評價，尤其年輕的演員容易混亂、困惑，搞不清表演與生活的界線，甚至容易出現自我認同的問題。

正因如此，表演並不是一件容易的事，才需要練習和上課，而遇到什麼樣的表演老師，開啟什麼認知、通往哪條路路，就十分關鍵，「表演老師非常重要，責任重大，因為學生等於把自己交給了你。

她指出，這堂群交配音課之所以糟糕的原因，是因為學員在第一堂課、彼此不熟悉、組成又以零基礎者、初學者為主，可想見未建立信任感；而性愛是極為私密的身體與情感經驗，即使是專業演員都必須準備及確認，卻要一群初學者在一頭霧水的情況下，做如此高階的練習，「根本不合情也不合理。」

有些網友幫許傑輝說話時留言，「又沒有碰觸到身體」、「這根本是無限上綱」，賀湘儀則嚴正表示，「我要說，這句話顯然小看了聲音的私密性。聲音是身體的一部分，是非常私密的情感表達，否則為什麼我們常常不敢哭出聲、覺得打嗝很沒禮貌、在捷運上講話要很小聲呢？」

她也說，做愛是一種最原始、最充滿動物性的慾望流瀉，因此要在大庭廣眾、不熟悉的人面前「真誠地」發出做愛的聲音，甚至還被講師建議「閉上眼睛來撫摸自己」，「請問，學員閉上眼睛撫摸自己，那是誰在看呢？是誰沒有閉上眼睛大方地觀看收聽他人的私密情感？」

許傑輝身為一位有經驗的演員與表演老師，卻無法察覺在場學員們的侷促不安，「不但不停下來溝通討論，反而示範並要求學員們比照辦理，這到底是太過遲鈍，還是在利用學員們的困惑而得寸進尺呢？」

對於想學習表演、基礎不足的人，賀湘儀也給出誠心建議，必須意識到表演的方法千百種，你接觸到的第一個老師或方法，絕對不是唯一一種，因此不要輕易認為是對的。再者，她也認為學習者需要做功課，「演員不是棋子也不是工具」，要知道自己在學什麼，因此多方搜集資料、跟不同的人與體系接觸，慢慢探索來尋找自己要的。

最後她也強調，「如果感到不舒服，但覺得困惑，先選擇相信你的身體。」寫下這篇，是為了讓更多人認識表演的危險性、曖昧性，因為表演是以人為本的一種技藝，需要謹慎而細膩的滋養與灌溉。「作為一名表演老師，我相信演員不是來受苦的，演員是因爲勇敢與信任，所以有能量分享給他人，所以上表演課，應該要是一件快樂的事。」

此文一出，至今已有近超過3千人按讚、7百多次轉貼分享，網友也紛紛留言「超棒的，謝謝你寫出來！」「看完您的發文，覺得非常專業且言之有理⋯」、「看到很多人抨擊當事者與演員，真的很氣憤也很難過，謝謝老師為表演發聲，真的非常謝謝」、「感謝你寫這篇，幫忙釐清了許多困惑」。

賀湘儀臉書全文如下（本文經作者授權，刊登於《ETtoday新聞雲》：

我是一個劇場演員與表演老師，
我想跟那些認為許傑輝在課堂上教授群交配音合情合理的人說：

1. 首先，演員（包含所有表演工作者）跟其他藝術領域最不一樣的地方在於，我們是創作者，同時也是作品。這跟作家與他的書、畫家與他的畫不同，我們是用肉身在被觀看與評價，在「創作者」跟「作品」之間的距離界線非常模糊。所以演員是脆弱的，尤其是年輕的演員，常常容易混亂困惑，搞不清楚表演與生活的界線，容易出現自我認同的問題，甚至可以到非常危險的地步。所以所謂專業的演員，核心其實是強壯的靈魂。

2. 通過身體來表達情感，並被觀看，不是一件容易的事，所以需要練習，需要上課。不同的表演系統可以依循完全不同的路徑，去到完全不同的地方。對於一個缺乏表演經驗、自我認同尚未完全養成、又好想被看到的表演學習者來說，遇到什麼樣的表演老師，開啟對表演的認知，通往哪條道路，就會是非常關鍵的事。

3. 表演老師非常重要，責任重大，因為學生等於把自己交給了你。
-------------------
所以為什麼這堂群交配音課非常糟糕呢？
對，我認為 非 常 糟 糕。

1. 這是第一堂課、學員彼此不熟悉、學員組成為零基礎者與初學者為主。
以上三個條件可以知道，這個課堂尚未建立信任感，然後就要馬上進入性愛配音，到底開什麼玩笑？性愛是極為私密的身體與情感經驗，要分享或想像如此私密的經驗，專業演員都需要準備與確認了，你要一群表演小白在一頭霧水的情況下做如此高階的練習，根本不合情也不合理。

2. 很多人在評價此事時說「又沒有碰觸到身體」、「這根本是無限上綱」。
我要說，這句話顯然小看了聲音的私密性。聲音是身體的一部分，是非常私密的情感表達，否則為什麼我們常常不敢哭出聲、覺得打嗝很沒禮貌、在捷運上講話要很小聲呢？做愛是一種最原始、最充滿動物性的慾望流瀉，要在大庭廣眾、不熟悉的人面前「真誠地」發出做愛的聲音，甚至還被建議「閉上眼睛來撫摸自己」，請問，學員閉上眼睛撫摸自己，那是誰在看呢？是誰沒有閉上眼睛大方地觀看收聽他人的私密情感？

3. 做為一個有經驗的演員與表演老師，竟然無法察覺在場學員們的侷促不安，不但不停下來溝通討論，反而示範並要求學員們比照辦理，這到底是太過遲鈍，還是在利用學員們的困惑而得寸進尺呢？
--------------------

再來我想跟好想學習表演但沒什麼基礎的人們說：
1. 世上表演的方法有好多好多種，你所接觸到的第一個表演老師或表演方法，絕對不是唯一一種，不要輕易以為那是對的。

2. 學習也要做功課，演員不是棋子也不是工具，知道自己在學什麼，上網查資料、看書、問人，都比毫不質疑地接受好。多跟不同的人、不同體系學習，先打開視野，然後慢慢找到你要的。

3. 如果感到不舒服，但覺得困惑，先選擇相信你的身體。
寫這篇文章不是為了要許傑輝再做什麼事，他已經道歉了，不論真誠與否。我只希望表演的危險性、曖昧性能被認識，因為表演是以人為本的一種技藝，需要謹慎而細膩的滋養與灌溉。作為一名表演老師，我相信演員不是來受苦的，演員是因爲勇敢與信任，所以有能量分享給他人，所以上表演課，應該要是一件快樂的事。

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