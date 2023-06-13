又是你！台南學甲查獲天九牌賭場　警見熟客「越賭越大」

▲台南市警學甲分局破獲天九牌職業賭場，並查扣賭具1批、賭資新台幣80多萬餘元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警學甲分局於11日在北門區渡子頭附近民宅，查獲郭姓男子等人涉嫌以天九牌賭博財物，並查扣賭具1批、賭資新台幣80多萬餘元，全案訊後分別依賭博罪嫌、社會秩序維護法移送偵辦處。

學甲警分局表示，日前接獲多起110報案檢舉，並結合友善通報網情資反映，上述地點有人聚眾賭博，且經常轉移據點，經偵查隊長期蒐證，於11日聲請搜索票，並結合各單位警力至該處查緝，共查獲郭姓屋主兼賭場負責人以及賭客共12人，查扣天九牌1付、骰子3顆，賭資新台幣81萬元、抽頭金1萬900元，於現場清查相關人等身分時，發現其中1名陳姓賭客前於2023年1月份即遭學甲警分局查獲涉嫌麻將賭博，今日則是參與天九牌賭博，賭金也比之前帶的多，好賭成性又栽在警察手上。

經查該地區多次遭人檢舉賭博財物，賭徒仗恃地處偏僻查緝不易，員警多次前往查緝，常於進入村莊後即遭人發覺並通風報信，學甲警分局鑑於賭風不可長，仍持續追查賭博處所，並加強監控，11日成功緝獲郭嫌等12人，將郭嫌等5人依涉嫌刑法第268條「意圖營利賭博罪」移送台南地檢署偵辦，另賭客蘇男等7人依違反社會秩序維護法第84條裁處罰鍰。

學甲警分局表示，該分局轄區雖較空曠、偏鄉，然偵辦各項犯罪均持續展現查緝成果，尤其職業賭場是治安的毒瘤，容易衍生幫派、槍械、擄人等暴力犯罪，影響社會治安甚鉅，另依據警政署今年實施的清源專案2.0及社區警政再出發專案，對於轄內治安重點處所，平日即已多加掌握，遂能機先防制及查緝，將持續秉持嚴正執法的態度與決心打擊犯罪，不法分子切勿心存僥倖，以身試法。