開刀房白目IG聯盟＋1！人骨沾血畫眼睛微笑po網　聖馬爾定：徹查

▲聖馬爾定急診室傳出護理師在取出的病患軟骨上作畫。（圖／讀者提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市聖馬爾定醫院暨日前被媒體爆出5名護理師拍攝手術房內擺放整齊的染血紗布惡搞照、偷拍女病患私處，PO於個人Instagram限時動態，今天又被爆出急診室惡搞上傳的不只原本5人，還有另外兩位護理師，且IG都公開，甚至昨天下午都還有人將病患體內取出的軟骨，拿來沾血作畫PO網，相當離譜。

▲聖馬爾定急診室護理師將病患體內取出腫瘤拍照上傳IG。（圖／讀者提供）

院方昨日聲明其中張姓護理師已自聖馬爾定醫院離職約三年，當時在院服務僅三個月左右，照片並非於該院拍攝，而其餘四名護理師皆為本院現任護理師，任職平均為3、4年左右，其中三名護理師經查其照片均為工作自拍照，且皆屬上傳個人、非公開的Instagram帳號，雖未涉及隱私暴露，但畢竟是工作場域，仍會進行檢討。

至於謝姓護理師拍攝患者私密處照片， 院方表示，該照片已事隔2、3年，謝員表示忘記當初拍攝用意，目前已刪除照片，為避免相同事情再次發生，他們內部會深切反省，並規定一律不能攜帶手機。

針對染血紗布被形容為「章魚燒」，院方表示由於開刀房手術涉及打開體腔，紗布不能遺留體內，護理師需將紗布仔細攤開擺放於盒子內，確保紗布有被完整保留下來，為手術上的必要程序。

不過媒體今天再爆出，昨天下午3時許，1名洪姓男護理師的IG精選動態仍有相關畫面，其中最離譜的照片是上傳在從病患體內取出的軟骨上用血畫出眼睛和微笑的照片，非常不尊重病患，昨晚8時許查看時，才發現下架。至於另外一名女護理師也上傳醫師手術取出腫瘤的照片，且沒有馬賽克，同樣洩漏病患隱私。

對於今又遭爆料，惡搞人員不僅首批5人，今天又找來在職的4名護理師調查，同時也將對護理部人員展開第2波全面調查，並要求不得說謊並寫下切結書，對於爆料內容指稱他們IG皆公開，且持續性PO出病患隱私照片，院方強調若查證屬實將不寬恕，會全部揪出嚴懲。

嘉市衛生局表示，不肖醫事人員相關行徑，暴露病患隱私，在在凸顯聖馬未善盡管理責任，甚至讓民眾不敢就醫，15日已要求聖馬全面調查開刀房，並在7天內提供衛生局管理開刀房作為及調查結果，違規人等將依法嚴辦。

此案件涉案護理人員部分則違反醫療法72條及護理人員法第28條，可處6千元至3萬元罰緩，若未改善，可處1個月以上1年以下停業處分；聖馬則涉及違反醫療法第56、72條，可處5萬元至25萬元罰鍰。但若另涉及刑事部分將另外移送司法機關。

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