▲繳不出房租又拒搬家！移工夫妻遭逮爆哭：在台灣生活好辛苦。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄小港分局高松派出所10日晚間接獲民眾報案，指稱在小港區漢民路某民宅，有房客付不起房租又不願搬離。警方到場了解後發現，36歲的越南籍吳姓男子跟他老婆都是逃逸失聯移工，當場逮捕2人，沒想到被警方查獲時，夫妻倆竟相擁而泣，哭訴「在台灣生活好辛苦」，慶幸終於可以回家了。

▲越南籍吳男因繳不出房租又拒絕搬家，遭到房東報警請求協助。（圖／記者賴文萱翻攝）

36歲的越南籍吳男因付不出房租又不願搬家，遭到房東報警請求協助，警方到場了解時，吳男聲稱自己不懂國語，也沒帶身分證件，在警方一再追問下，才發現吳男的越南籍老婆藏匿在家中，且2人都是逃逸失聯移工，當場逮捕2人。

據了解，這對越南籍移工夫妻結婚15年，吳姓丈夫為改善家中環境，於6年前來台工作，為了賺更多錢，滯台至今成為失聯移工，太太黎氏則在今年2023年初，申請來台觀光滯留未歸。

▲移工夫妻遭逮爆哭：在台灣生活好辛苦。（圖／記者賴文萱翻攝）

被警方查獲時，2人頓時淚流滿面，哭訴「在台灣生活好辛苦」，慶幸終於可以回家，兩人在被帶回派出所那一刻，更相擁而泣。警方雖感慨移工辛勞，但仍依法行政，依規定將吳、黎兩人送往移民署專勤隊收容。

小港警分局呼籲，民眾切勿以身試法，僱用來路不明的外籍移工，違者依就業服務法可處新台幣15萬元以上75萬元以下罰鍰，5年內再犯更涉及刑事責任，最重將面臨3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣120萬元以下罰金，不可不慎。