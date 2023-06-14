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大陸 大陸焦點 特派現場

陸5人座載人電動飛機獲百架訂單　2023下半年將進行首飛

▲大陸國產的一款5人座載人電動飛機預計2030年下半年進行首飛。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲大陸國產的一款5人座載人電動飛機預計2030年下半年進行首飛。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸國產載人電動飛機全尺寸工程驗證機在第九屆中國（上海）國際技術進出口交易會上搶先曝光。從外觀上看，這架電動飛機有傳統固定翼，還配有旋翼，相較於直升機，這架電動飛機以純電力驅動、噪音較低，符合環保要求，瞄準的便是未來城市空中交通系統的發展和應用。此外，該公司生產的首架5座載機預計今（2023）年下半年將進行首飛。

▲大陸國產的一款5人座載人電動飛機預計2030年下半年進行首飛。（圖／翻攝澎湃新聞）

▲電動飛機研發商時的科技。（圖／翻攝澎湃新聞）

《澎湃新聞》報導，該機型代號為「E20」的傾轉旋翼載人eVTOL，根據設計要求，最大航程達200公里，巡航速度達每小時260公里，最快可達每小時320公里。eVTOL全稱為electric Vertical Take-off and Landing，即電動垂直起降飛行器。比較通俗的理解，eVTOL就是電動化且不需要跑道就可垂直起降的飛機。

E20擁有傳統飛機的固定翼，同時配有6個旋翼，其中4個旋翼可傾轉，2個旋翼在起飛後將保持靜止，同時，該機型採用低轉速的五葉螺旋槳，藉由降噪設計，飛行中不對周邊環境造成噪音污染。

時的科技創始人兼首席執行官黃雍威表示，現階段，公司已獲得營運商百架訂單，「量產後，產品的服務定價可以做到和出租車（計程車）相似，同時可節約80%的出行時間。」

黃雍威透露，E20 eVTOL未來的應用分三個階段，「第一階段更多的是替代直升機，替代其低空旅遊市場，比如郊外、景區；第二階段應用到短途運輸，我們的定位是30公里至150公里短途運輸，比如從高鐵站到旅遊景點，再比如城際之間的應用，從上海虹橋火車站到蘇州東方之門，從大灣區寶安機場到珠海；第三階段，是為所有人提供服務，從市中心可以提供到各個區域出行的服務。」

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