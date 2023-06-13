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馬斯克酸輝達市值上兆僅1原因　意外曝最大優勢

▲NVIDIA共同創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲馬斯克認為輝達好日子不會再過多久。（圖為輝達創辦人黃仁勳／記者湯興漢攝）

記者張靖榕／綜合外電報導

黃仁勳創辦的輝達（Nvidia）近日市值因AI熱潮突破1兆美元，擠進全球少數幾家公司達到的「破兆市值俱樂部」，但特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）表示，輝達主宰市場只因為現階段的1個主因，只要其他家更新更快速的晶片投入市場，就會戳破輝達的泡泡。

綜合外電報導，馬斯克也是ChatGPT母公司OpenAI的早期投資人之一，他認為輝達會如此受到關注，是因為在AI晶片領域的市占率幾近壟斷，但再過不久就會被打破。他預期，其他市場參與者一旦研發出被稱為「神經網路加速器晶片」（NN accelerator），能夠高效執行數據採集任務的處理器後，輝達就不再獨占鰲頭。

馬斯克7日發推表示，其他還有許多公司正在研發神經網路加速器晶片，「輝達不會永遠壟斷（AI的）大規模訓練和推理」。不過馬斯特並未點名輝達有哪些競爭對手。

「神經網路加速器晶片」又稱為「AI加速器晶片」，設計主要針對處理神經元網路的工作負載，相對地，圖形處理器晶片（GPU）則用於更普遍的AI模型。

GPU原先設計用於在電腦螢幕上生成圖像，輝達在1990年代為遊戲產業提供GPU，近年則用於加密貨幣挖礦和訓練AI演算法。目前估計輝達獨占GPU市場高達95％的份額，生產的A100和H100 GPU的需求熱烈，但目前供應緊繃。

輝達今年的股價已經飆漲超過165％，公司市值暴增約6000億美元，前些時候更衝破1兆美元，輝達也因此成為全球首家市值破兆的晶片公司。

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