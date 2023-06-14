喪禮現場「死者」搭機從天降　真相逼哭親友！網友卻罵：比死還糟

▲比利時男子假死，喪禮當天搭乘直升機抵達會場，嚇壞眾親友。（圖／翻攝自TikTok／el.tiktokeur2，下同）

記者張寧倢／編譯

比利時一名45歲男子對親友「設局」假裝自己離世，還讓妻小幫他舉辦喪禮，廣邀大家來參加。結果在「假喪禮」那天，他搭乘一架直升機抵達會場，當著眾人的面走下飛機，許多人走過去迎接並給他一個深刻的擁抱，雖然成功騙走了親友們的眼淚，但也有網友認為這玩笑開太大了，「這比死還糟糕」。

根據每日郵報報導，45歲的貝爾騰（David Baerten）11日在比利時列日市（Liege）出席了「自己的喪禮」，原來他事前串通了妻子與子女配合他的假死計畫，他的女兒在網路社群發文，「安息吧，爸爸。我永遠不會停止對妳的思念。為何人生如此不公？為什麼是你？你就快當爺爺了，還有大好的人生要過。我愛你，我們愛你，永不會忘記你。」

結果喪禮當天，親友齊聚一堂哀悼他的離世，貝爾騰本人卻帶著一組攝影人員搭乘直升機華麗登場。現場參加喪禮的人將這一幕拍下PO網，影片中可見直升機就停在會場旁的草地，貝爾騰驚喜現身讓許多親友立刻走向他，給他深深的擁抱，另一段影片則可以看見，一名男性友人在和貝爾騰擁抱時忍不住哭紅了臉，情緒激動。

貝爾騰表示，他這樣做是為了看看家人們會有什麼反應，因為自己先前經常沒被家人邀請出席一些活動，這讓他非常受傷，感覺自己沒被看見，「這就是為什麼我想給他們上一堂人生的課，告訴他們不應該等到別人死了才去見最後一面。」有網友贊成地說，經過這次就可以看出誰才是真朋友。

然而，也有網友認為他玩笑開過頭，「等到真正喪禮的時候就沒人要來了」、「放羊的小孩沒聽過嗎？」、「這比死還糟糕，他做了什麼」、「我們怎麼能這樣對所愛之人」、「做那樣的事情是不正常的」、「坦白說，我相信這會有因果報應」。