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高鐵早班車遇小孩哭鬧！呂秋遠挺身解危「指責不會讓事變好」

▲▼高鐵,車廂,搭車。（圖／記者賴文萱攝）

▲呂秋遠搭高鐵，幫一位母親解決危機。（示意圖／記者賴文萱攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

律師呂秋遠13日上午搭高鐵到台南，在車廂遇到哭鬧的孩子，但畢竟是早班車，有很多人要補眠，小孩母親很努力安撫仍無效，眼見越來越多人竊竊私語，呂秋遠挺身而出，吸引孩子注意力，順利讓小孩停止哭泣、破涕為笑，「如果我們可以幫忙，會比暗自生氣或大聲指責好多了，那不會讓事情變得更好。」

呂秋遠在粉絲專頁有感道，「通常，在長途旅程的時候，最難處理的就是孩子在哭鬧」，原來是因為他一早搭高鐵，就在車廂中遇到小朋友在哭，但車上很多人在補眠，「這個小朋友，不知道為什麼，開始在座位上扭動，而且發出各種聲音，當然包括哭聲。」

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他知道，把孩子帶上車的父母有義務維持安靜的環境，但發現媽媽雖然很努力在安撫，但車廂中仍有「可以管一下妳的孩子嗎？沒能力帶孩子，可不可以不要帶他來坐車？」這類的竊竊私語，只是沒人起身對母親說「妳控制一下妳的小孩，好嗎？」

▲▼男孩,孩子,小孩,兒童,哭泣,哭鬧。（圖／翻攝自pixabay）

▲小孩媽媽努力安撫卻無效。（示意圖，非本新聞當事人／Pixabay）

就在小朋友已經在車廂地板上耍賴哭泣時，呂秋遠萌生「好哦，你們都不做是不是？我來」的念頭，隨即突然站起身，但不是要嗆母親，而是把手機拿出來，不斷在孩子面前上下移動螢幕，「一開始，他可能覺得這個怪叔叔不知道為什麼要接近他，但是大約30秒，他發現我持續不斷的在吸引他的眼光，他總算停住了哭聲，看了我好幾眼。」

小孩母親似乎感到很抱歉，便低聲告知「他比較怕生，你別在意。」呂秋遠則「繼續努力」，「我在意？我怎麼會在意？我都快成功了！他已經不哭了。」顧慮到沒有母親同意，他沒有碰孩子，索性蹲在座位旁邊，跟小朋友說話、持續移轉注意力，還擠眉弄眼逗小孩。最後，孩子情緒慢慢平緩，還對他露出微笑，「好了，解決了！」

「帶孩子很辛苦。」呂秋遠表示，當發現平靜被打擾，確實有資格生氣，畢竟每個人都是買票上車，沒有人有義務忍受孩子的喧擾，「但是如果可以幫忙，與其生氣，不如做點有趣的事情。」而且，對孩子母親來說，一定不願意這種情況發生，「很多時候，她甚至比乘客還要尷尬。」

所以，呂秋遠認為，如果可以幫忙，會比暗自生氣或大聲指責好多了，「下次再遇到小朋友在交通工具上情緒不穩，可以考慮先放棄責怪家長的念頭，試試看能不能讓情況好轉，說不定會有意想不到的結果哦！」

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