小一女兒考題！　醫生爸：這個超難，我想不出來

▲顏俊宇直呼第5題很難，「我想不出來」。（點圖可放大／翻攝「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書）



記者陳俊宏／綜合報導

兒童感染科醫師顏俊宇分享小一女兒的國文考題，發現「猜字」那一大題好難，其中一題「我想不出來」，要大家一起試試看。

顏俊宇13日在「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書表示，這次國語小考幫女兒複習錯範圍，原本要考11、12課，結果幫她複習成10、11課，原本想說她會考得不好，結果有90幾分還不錯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

顏俊宇指出，但細看錯了什麼，發現猜字那一大題好難，「連我自己有題目都想不出來，覺得滿難的，大家一起想想看吧。」

1. 樹旁邊有隻象：___（答案：橡）

2. 他的手很白：___（答案：拍）

3. 從門縫中看太陽：___（答案：間）

►難度UP

4. 他在正下面，他在步上面，他的左邊加個扌，學會扯鈴拍拍手：___（答案：止）

5. 自己跟自己說話：___（答案：記）

顏俊宇說，第5題「這個超難，我想不出來。」他也認為，現在就算公立小學的試題也真的不簡單，需要透徹了解和應用才行。許多網友留言，「不講以為元宵節猜燈謎」、「雖然都是課本上的生字，但真的滿難的」、「這小一也太艱難了吧！我兒子小一沒看過這樣題目。」