小一女兒考題！　醫生爸：這個超難，我想不出來

▲顏俊宇直呼第5題很難，「我想不出來」。（點圖可放大／翻攝「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書）
記者陳俊宏／綜合報導
兒童感染科醫師顏俊宇分享小一女兒的國文考題，發現「猜字」那一大題好難，其中一題「我想不出來」，要大家一起試試看。
顏俊宇13日在「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書表示，這次國語小考幫女兒複習錯範圍，原本要考11、12課，結果幫她複習成10、11課，原本想說她會考得不好，結果有90幾分還不錯。
顏俊宇指出，但細看錯了什麼，發現猜字那一大題好難，「連我自己有題目都想不出來，覺得滿難的，大家一起想想看吧。」
1. 樹旁邊有隻象：___（答案：橡）
2. 他的手很白：___（答案：拍）
3. 從門縫中看太陽：___（答案：間）
►難度UP
4. 他在正下面，他在步上面，他的左邊加個扌，學會扯鈴拍拍手：___（答案：止）
5. 自己跟自己說話：___（答案：記）
顏俊宇說，第5題「這個超難，我想不出來。」他也認為，現在就算公立小學的試題也真的不簡單，需要透徹了解和應用才行。許多網友留言，「不講以為元宵節猜燈謎」、「雖然都是課本上的生字，但真的滿難的」、「這小一也太艱難了吧！我兒子小一沒看過這樣題目。」
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