紛紛示警「1病」流行中　醫：慘慘

▲疾管署提醒，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群。（圖／疾管署提供）



記者陳俊宏／綜合報導

腸病毒流行中！小兒科醫師王韋力在臉書提醒，最近仍常在門診遇到腸病毒個案，大家還是要小心！兒童感染科醫師顏俊宇也直呼，「我最近也看到不少腸病毒，慘慘。」

顏俊宇22日在「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」臉書表示，以往腸病毒都是3月開始流行，暑假達高峰，秋冬可能會有零星案例發生，但最近在診間真的就出現不少個案，所以在這裡提醒大家提高警覺。

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王韋力也在「威力醫師的育兒週記-王韋力」臉書分享，最近腸病毒還是常常在門診遇到，大家還是要小心喔！顏俊宇也在底下留言，「我最近也看到不少腸病毒，慘慘。」

▼開學後，腸病毒、流感、新冠肺炎等傳播風險相對上升。（圖／資料照）

根據疾管署最新的「腸病毒疫情周報」監測資料，2/5至2/11國內腸病毒門急診就診共計1585人次，較前一周的1363人次上升16.3%，

疾管署說，腸病毒傳染力強，可引發多種疾病，其中很多是沒有症狀的感染，或只出現類似一般感冒的輕微症狀，常引起手足口病（hand-foot-mouth disease）及疱疹性咽峽炎（herpangina）。

疾管署提到，有時則會引起一些較特殊的臨床表現，包括無菌性腦膜炎、病毒性腦炎、心肌炎、肢體麻痺症候群、急性出血性結膜炎（acute hemorrhagic conjunctivitis），或因感染腸病毒D68型而引起嚴重呼吸道症狀、腦炎或急性無力脊髓炎等。

▼勤洗手防腸病毒。（圖／記者李毓康攝）

疾管署指出，超過99.9%以上患者只要在家休息，便可自然痊癒；但5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促，或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

而酒精對腸病毒的消毒效果有限，疾管署表示，民眾應加強注意居家、學習環境的清潔，時常清洗、消毒幼兒常接觸的物品及玩具（尤其是帶毛玩具），並落實「濕、搓、沖、捧、擦」洗手五步驟；家中幼童如感染腸病毒，應在家休息並避免與其他幼兒接觸，以防將病毒傳染給其他嬰幼兒，造成交叉感染。