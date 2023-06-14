加熱菸審查怠速？海關抓非法攜帶入境　3個月查獲1.8萬條

▲桃園國際機場航警與海關人員查看入境旅客隨身行李。（圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

新版《菸害防制法》今年3月22日正式上路，台灣確定確認嚴禁電子菸、開放加熱菸。由於加熱菸品上市需經健康風險評估等審查，在政府動作尚未有明確進展前，非法販售與走私亂象的情形更是時所有聞，根據財政部關務署的最新統計，今年1至3月所查獲的加熱菸多達1萬8508條，其中，主要是以「旅客」攜帶入境為主。

為了解民眾對於加熱菸、紙菸、二手煙問題的態度與意向，《ETtoday東森新媒體》將於6月14日至17日進行即時民調，請讀者與網友踴躍投票，表達最新的看法。

根據《菸害防制法》新法規定，目前尚未有經衛福部健康風險評估審查核定通過的指定菸品（包括加熱式菸品）或必要組合元件，與電子煙一樣，皆為禁止產品，如旅客入境攜帶，不論數量多寡，依法可處新台幣5萬元至5百萬元罰鍰，並銷毀或退運該菸品。

依關務署統計，非法攜帶入境的加熱菸，112年1月至3月累計共查獲1萬8508條。若進一步檢視歷年查獲數量，自2017年至2023年3月底，海關累計查獲加熱菸11萬2372條，其中，2017年查獲加熱菸1030條，2018年為2.02萬條、2019年攀升至3.36萬條。2020年至2022年，由於防疫邊境管制，查獲量稍降，分別為1.69萬、0.83萬、1.19萬條。以今年來看，第一季查獲1萬8508條的非法加熱菸，就已經超過去年一整年的數量。

▲航警局與海關人員仔細透過X光機檢視進口郵包、快遞貨物及旅客託運行李。（圖／ETtoday資料照）

關務署強調，海關已強化入境旅客查緝，持續精進X光檢查關員專業，分析相關資訊鎖定高風險旅客加強攔查，以守護邊境、維護國人健康為海關第一要務，各關對進口郵包、快遞貨物及旅客託運行李已嚴格執行100%X光檢查，並對入境旅客隨身行李加強攔查。

諷刺的是，雖然《菸害防制法》新法開放加熱菸，但如果主管機關衛福部國健署不積極針對相關菸品進行審查，即便現有法令對於違法攜帶入境者祭出罰金，甘冒風險者仍大有人在，特別是在今年疫情解封國外旅遊開始加溫，非法攜帶入境的加熱菸在三個月內被查獲的數量竟高達上萬條，因此也有批評聲浪認為，政府對於加熱菸的審查牛步與非法攜帶、走私販賣不減反增的亂象有關。

▲▼不少國人喜愛到日本旅遊，當地店家與超商販售的加熱菸（圖／ETtoday資料照）

另外，對於紙菸燃燒與二手煙的議題，在5月31日世界無菸日當天，也有民團前往立法院陳情，要求紙菸未來上市也應該進行健康風險評估審查，現場超過50位媽媽與家長代表，中正一分局甚至出動了警力，以維持秩序。

發起「紙菸你好毒」陳情活動的新北市志工家長協會理事長何若萍表示，新版《菸害防制法》只針對加熱菸品實行健康風險評估審查，卻對紙菸沒有要求，但目前製造二手煙最多就是紙菸，而且隨時隨地就可以上市，危害最顯而易見。

何若萍也指出，如果全面禁售紙菸非一蹴可及，那就要先禁止能輕易上市銷售的紙菸，健康風險評估審查不應該將紙菸排除在審查名單之外，通過評估審查後才能上市，紙菸燃燒所造成的二手煙害才有可能逐漸減少。