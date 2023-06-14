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加熱菸審查怠速？海關抓非法攜帶入境　3個月查獲1.8萬條

▲桃園國際機場航警與海關人員查看入境旅客隨神行李是否含有豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園國際機場航警與海關人員查看入境旅客隨身行李。（圖／ETtoday資料照）

記者陳弘修／台北報導

新版《菸害防制法》今年3月22日正式上路，台灣確定確認嚴禁電子菸、開放加熱菸。由於加熱菸品上市需經健康風險評估等審查，在政府動作尚未有明確進展前，非法販售與走私亂象的情形更是時所有聞，根據財政部關務署的最新統計，今年1至3月所查獲的加熱菸多達1萬8508條，其中，主要是以「旅客」攜帶入境為主。

為了解民眾對於加熱菸、紙菸、二手煙問題的態度與意向，《ETtoday東森新媒體》將於6月14日至17日進行即時民調，請讀者與網友踴躍投票，表達最新的看法。

根據《菸害防制法》新法規定，目前尚未有經衛福部健康風險評估審查核定通過的指定菸品（包括加熱式菸品）或必要組合元件，與電子煙一樣，皆為禁止產品，如旅客入境攜帶，不論數量多寡，依法可處新台幣5萬元至5百萬元罰鍰，並銷毀或退運該菸品。

依關務署統計，非法攜帶入境的加熱菸，112年1月至3月累計共查獲1萬8508條。若進一步檢視歷年查獲數量，自2017年至2023年3月底，海關累計查獲加熱菸11萬2372條，其中，2017年查獲加熱菸1030條，2018年為2.02萬條、2019年攀升至3.36萬條。2020年至2022年，由於防疫邊境管制，查獲量稍降，分別為1.69萬、0.83萬、1.19萬條。以今年來看，第一季查獲1萬8508條的非法加熱菸，就已經超過去年一整年的數量。

▲航警局與海關人員仔細透過X光機檢視旅客行李是否含有豬肉製品。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局與海關人員仔細透過X光機檢視進口郵包、快遞貨物及旅客託運行李。（圖／ETtoday資料照）

關務署強調，海關已強化入境旅客查緝，持續精進X光檢查關員專業，分析相關資訊鎖定高風險旅客加強攔查，以守護邊境、維護國人健康為海關第一要務，各關對進口郵包、快遞貨物及旅客託運行李已嚴格執行100%X光檢查，並對入境旅客隨身行李加強攔查。

諷刺的是，雖然《菸害防制法》新法開放加熱菸，但如果主管機關衛福部國健署不積極針對相關菸品進行審查，即便現有法令對於違法攜帶入境者祭出罰金，甘冒風險者仍大有人在，特別是在今年疫情解封國外旅遊開始加溫，非法攜帶入境的加熱菸在三個月內被查獲的數量竟高達上萬條，因此也有批評聲浪認為，政府對於加熱菸的審查牛步與非法攜帶、走私販賣不減反增的亂象有關。

▲不少國人喜愛到日本旅遊，當地常見的加熱菸，在總統府2月15日公告菸害防制法修正案後，台灣即將開放納管。（圖／記者陳弘修攝）

▲▼不少國人喜愛到日本旅遊，當地店家與超商販售的加熱菸（圖／ETtoday資料照）

▲不少國人喜愛到日本旅遊，當地常見的加熱菸，在總統府2月15日公告菸害防制法修正案後，台灣即將開放納管。（圖／記者陳弘修攝）

另外，對於紙菸燃燒與二手煙的議題，在5月31日世界無菸日當天，也有民團前往立法院陳情，要求紙菸未來上市也應該進行健康風險評估審查，現場超過50位媽媽與家長代表，中正一分局甚至出動了警力，以維持秩序。

發起「紙菸你好毒」陳情活動的新北市志工家長協會理事長何若萍表示，新版《菸害防制法》只針對加熱菸品實行健康風險評估審查，卻對紙菸沒有要求，但目前製造二手煙最多就是紙菸，而且隨時隨地就可以上市，危害最顯而易見。

何若萍也指出，如果全面禁售紙菸非一蹴可及，那就要先禁止能輕易上市銷售的紙菸，健康風險評估審查不應該將紙菸排除在審查名單之外，通過評估審查後才能上市，紙菸燃燒所造成的二手煙害才有可能逐漸減少。

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