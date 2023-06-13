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預算花在刀口上！桃園市民活動中心新建原則　採五項評估指標

▲桃園市民活動中心新建原則

▲市長張善政表示，合併興建中山第一市民活動中心與龍潭區停二立體停車場，解決周邊停車問題。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市龍潭區「中山第一市民活動中心」、13日舉行落成啟用典禮。市長張善政表示，龍潭區中山里原有的活動中心因無停車空間，且走道狹小，有安全上的顧慮，因此市府規劃由交通局主責，合併興建中山第一市民活動中心與龍潭區停二立體停車場，解決周邊停車問題。

民政局長劉思遠說，張市長上任後，即指示民政局針對興建中與籌建中的市民活動中心，建立需求評估指標，依需求緩急依序辦理；另外對於舊有市民活動中心也要加強維護管理，以維持使用品質。

▲桃園市民活動中心新建原則

因此，民政局已研擬五項評估指標，分別是「計畫設置地點周遭里服務人口數」、「與鄰近市民活動中心距離」、「與鄰近市民活動中心使用率」及「該行政區內市民活動中心數與里數比例」、「是否多元使用複合性設置」，以兼顧城鄉區需求差異與提高土地使用效益，新提出的市民活動中心新建計畫案，若可無償取得土地並具新建可行性者，均將依上述指標評估排序。

▲桃園市民活動中心新建原則

劉思遠也表示，對於愈來愈多落成啟用的市民活動中心，將增加許多活動中心租借與管理的工作量，目前桃園、八德、中壢、平鎮區各一處市民活動中心正在試辦遠端門禁，將視試辦成效並在預算允許下，逐年改裝各區市民活動中心門禁系統，並將規劃提供線上申請租借方式，以提高申請便利性與透明性。這些措施將降低市民活動中心在租借使用時段的開關門人力負擔，以期在有限人力下，提供最好的市民活動中心服務。

龍潭區長黃世琪表示，中山里是龍潭區32里中人口數及戶數最高的里別，原有的活動中心位於萬善寺旁，因有停車空間及安全性不足等問題，在里長、區公所及市府通力合作下，投入1,700萬元於五福段370地號興建嶄新的中山第一市民活動中心，其為地上1層的鋼筋混凝土結構、面積約140坪，預估可容納300多人。

黃區長指出，建築物內部空間則以簡潔、明亮為設計理念，規劃有「活動中心」、「辦公室」及「才藝教室」等，將可滿足鄉親舉辦演講、社區課程、會議、藝文活動等需求，更可凝聚里民間的情感，使社區更加緊密結合。包括立法委員呂玉玲、市議員徐玉樹、張肇良、黃敬平、市府民政局長劉思遠、客家局長林昭賢、龍潭區長黃世琪等皆一同出席。

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