快訊／民進黨最新「女力」提名　苗博雅、吳音寧、林志潔入列

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局2024立委人選，目前仍有14席尚待徵召，據了解，2024大選提名策略小組13日下午再度開會，會中提出建議，台北市第六選區（大安）將支持社民黨議員苗博雅，彰化縣第三選區（芳苑鄉、二林鎮、溪州鄉等）徵召前北農總經理吳音寧，新竹市將徵召陽明交大科法學院特聘教授林志潔，實際提名人選最快將於周三中執會通過。

民進黨提名策略小組今天晚間再度開會，會中提出建議，在外界最為關注的台北市第六選區將支持非同黨的苗博雅，對戰國民黨台北市前議員羅智強；新竹市將徵召林志潔，挑戰國民黨立委鄭正鈐、時代力量立委邱顯智；彰化縣第三選區將徵召吳音寧，挑戰政治世家出身、國民黨立委謝衣鳯。

黨內人士說明，這3位人選就是民主大聯盟的價值，且具備專業、堅韌性格的力量，被提名人仍需要中執會通過。據轉述，提名策略小組召集人潘孟安會中高度肯定說，謝佩芬4年前在大安區開疆闢土、非常努力，不過，此次為了擴大社會面，並完成民主大聯盟的目標，決定與苗博雅合作。

另據瞭解，新系前立委段宜康指出，提名自己人可以向黨內交代，而提名黨外人士可以擴大社會連結，如同4年前市議員簡舒培毫無保留、無私的幫謝佩芬輔選，因此，在總體考量和價值選擇下，要跟苗博雅合作，或許才能在該選區突破困境；同屬新系的行政院副院長鄭文燦也說，苗博雅總體聲量非常高，與她合作非常有「力」，可以擴大選票基礎，民進黨過去也曾在市議員選舉與苗合作，相信她可以發揮戰力。

至於謝佩芬原本爭取再戰立委，黨內人士說，高層認為，謝佩芬有國際外交專業，未來面臨大選，勢必仍需要借重她的重要專業。

▲吳音寧將參選立法委員。（資料照／ETtoday資料照）

▲林志潔將參選立法委員。（資料照／記者湯興漢攝）