快訊／流感再爆35重症「創今年新高」　另增5死

▲（左起）疾管署疫情中心副主任李佳琳、發言人羅一鈞、防疫醫師林詠青 。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感、腸病毒疫情都在高原期！疾病管制署今（13）日公布上周新增35例流併發重症，創下今年單周新高，另新增5例流感死亡個案。籲請民眾注意環境清消、落實勤洗手及咳嗽禮節，如有發燒、咳嗽等類流感症狀，落實戴口罩及生病不上課、在家休息等措施，如出現腸病毒重症前兆病徵或流感危險徵兆，請儘速就醫，以利及早治療。

疾管署說明，上周(2023年6月4日至6月10日)新增35例流感併發重症(24例A型H1N1、11例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為29例男性、6例女性，發病日介於5月25日至6月9日，其中28例具慢性病史，31例未接種本季流感疫苗；另新增5例死亡(4例A型H1N1、1例A型H3N2)，年齡介於40多歲至70多歲，分別為4男1女，發病日介於4月18日至5月23日，皆具慢性病史，其中4例未接種本季流感疫苗。

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疾管署統計，上周門急診類流感就診人次達79,562人次，與前一周(79,793)持平，近期疫情處高原期，整體趨勢高於2019至2022年同期；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。本流感季自去(2022)年10月1日起截至今年6月12日流感併發重症病例累計272例(136例A型H1N1、128例A型H3N2、3例A型未分型、5例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占49%)，88%未接種本季流感疫苗，80%具慢性病史，其中死亡42例(21例A型H1N1、20例A型H3N2、1例B型)，81%未接種本季流感疫苗，93%具慢性病史。

依據疾管署監測資料顯示，上周國內腸病毒門急診就診計13,117人次，與前一周(13,236人次)持平，近期疫情處高原期，整體趨勢高於2017年以來同期；另腸病毒感染併發重症病例維持累計3例，上周無新增。實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動，請持續提高警覺及注意腸病毒重症前兆病徵，尤其5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌躍型抽搐(無故驚嚇或全身肌肉突然收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院治療。

疾管署呼籲，目前流感等呼吸道疾病仍持續活耀，請民眾仍要做好手部衛生與咳嗽禮節，落實勤洗手、有發燒、咳嗽等類流感症狀戴口罩及生病在家休息等措施，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫，並配合醫師指示服藥，以降低併發重症的風險，尤其若是自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等流感高危險群，應特別留意健康狀況。同時提醒醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。