鹹粥闆娘親友怒駁「情殺說」：她是老實人　槍手落網曝想做這件事

▲北市北投「關渡鹹粥」41歲越南籍潘姓老闆娘遭51歲周姓男子近距離槍殺。（資料圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區「關渡鹹粥」越配潘姓老闆娘遭槍殺，周姓槍手逃12小時遭逮。周嫌落網後，否認情殺，稱是不滿潘女態度而槍來源則推給死人，甚至還說「想先到雲林吃小吃再去高雄看小孩完就投案」，被依殺人等罪收押。《東森新媒體ETtoday》今（13日）重返現場，發現潘女親戚「守著攤位」，並對外界亂傳的四角戀情殺說法表示不滿。

《東森新媒體ETtoday》今天重返案發現場，發現潘女夫家的親戚與鄰居神色凝重坐在攤位旁。親戚表示，「從沒聽過（死者）有緋聞，有丈夫有兒子怎麼可能四角戀」，一旁老鄰居也情緒高漲說，「記者隨便寫，寫作文、越聳動越有人看，實際上她就是老實人」，更進一步指出，潘女（下圖，民眾提供）對於不熟的客人也不會主動熱情搭話。

▲事發第3天攤販未營業反而多了一束白色桔梗花，其花語是「永恆的愛」象徵情意永不凋零。（圖／記者黃宥寧攝）

本月10日下午1時47分，周嫌騎車持改造手槍到「關渡鹹粥」，朝潘姓老闆娘左胸口開1槍，因子彈卡在胸腔內引發大量氣血胸，送醫仍告不治。

周嫌行兇僅花20餘秒，隨後騎車到士林棄車轉搭計程車，再到三重某公園丟槍，接著搭計程車逃至林口，下車後不斷晃啊晃甚至還變裝，最後累了窩洪福宮呼呼大睡，警伺機將他上銬。豈料周嫌遭逮後，還不以為意抽起菸，讓一旁警大聲怒斥「還抽菸啊、丟掉！」。

▲周男槍殺關渡鹹粥老闆娘，否認情殺。（圖／記者黃彥傑翻攝）

警方調查，51歲周嫌有毒品等前科，平常任職香舖載運金紙的貨車司機，曾有一段婚姻，離婚後小孩由在高雄的家人扶養，平時擔任臨時工兼開車送貨。

周嫌落網後，否認情殺，強調是因老闆娘對他擺臭臉，覺得被針對，原本只是想拿槍嚇嚇，結果被激怒才會開槍；槍枝來源則稱是已故友人寄放，更一度不知羞恥說，本來想說先去雲林吃小吃，再去高雄看小孩就會投案，對於奪走一條人命毫無悔意。

士林地檢署複訊後依涉嫌殺人、槍砲彈藥刀械管制等罪，有逃亡、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，法官裁押、未禁見。

由於周嫌及身邊親友無黑道背景，其槍枝來源、犯案動機以及是否如死者胞妹指出「周男為追求者」，檢警也正如火如荼將周嫌手機透過數位鑑識分析，試著釐清其未吐實實情。