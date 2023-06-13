2消防員KTV「熊抱性騷」女同學　帶進廁所想鎖門！他被記2過處分

▲新北市許姓消防員與宜蘭縣廖姓消防員，被2名女同仁提告性騷擾。（示意圖／達志圖像）

記者戴上容／新北報導

新北市許姓消防員與宜蘭縣廖姓消防員，上月與一群受訓同學到KTV歡唱，席間疑熊抱女消防員胸部，2女事後感到很不舒服，憤而對許男、廖男提告性騷擾；新北市消防局6月5日獲報啟動調查，13日經考績委員會對許男記過2次，後續配合檢方調查，廖男則是馬上被召回宜蘭接受調查。

據了解，一群人正在接受高級救護員訓練，受訓長達10個月，上月31日大家決定去林口KTV歡唱，過程中，許、廖二名隊員見有女同學喝茫，自告奮勇將人扶進廁所卻想趁機把廁所門關上，幸好被學員阻止，但疑似還是趁機摸了女消防員一把。

女消防員在意識矇矓中，感覺到胸部被熊抱，身體被觸摸，感到非常不舒服，事後求助心理醫生，詢問後得知，原來歡唱的過程中，還有另外一名女隊員也感覺遭性騷擾，因此2女決定向許、廖提告。

被害消防員也向訓練教官反應此事，新北市消防局獲報立即緊急召集性騷擾申訴調查小組接受被害人申訴，並蒐集物證，也個別約談聚餐成員，更協助被害女隊員進行心理諮商。

新北市政府消防局表示，經過縝密調查，於6月8日依調查報告召開性騷擾小組會議（含外聘律師委員）審認許員性騷擾行為成立，另有關宜蘭縣消防員廖員疑似性騷擾行為，於6月9日移請宜蘭縣政府消防局調查處置。

審酌加害人有性騷擾行為，除於6月7日將許員核予退訓外，也於6月13日上午經考績委員會核予記過二次處分，由於當事人已向警方提告，新北市政府消防局配合檢察官續查。

宜蘭縣消防局則指出，除要求廖員配合新北調查，也要求暫停受訓馬上回宜蘭接受業務調查，了解事件經過，如果同仁犯錯，就應該要受到處分，絕不寬貸。