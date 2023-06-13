名嘴圈性騷案擴大　周玉蔻：還有3藍1綠未爆

▲資深媒體人周玉蔻。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

名嘴張宇韶、朱學恒、朱凱翔相繼被指控性騷擾，引來各界關注，而資深媒體人周玉蔻更指出，還有3名親藍、1名親綠有類似紀錄還沒爆出來。

攤開名嘴性騷案紀錄，最先爆出的是親綠名嘴張宇韶。一名曾在民進黨青年部工讀的女子，2日控訴遭張宇韶藉故邀約泡湯，「不經意的觸碰手是經常，言語上的調戲是必須」。當時，張宇韶儘回應，「公眾人物的言行，本應接受各種檢視審判，包括道德及法律，我早已有所體認，感謝所有指正與關心我的朋友們」，10天之後才道歉，稱「沈潛了一陣子，我必須坦然面對自己的問題」，將來會時時警惕拿捏溝通分寸，而隔日《鏡週刊》報導，有媒體人C先生爆料，表示自己已接獲至少20位女性投訴遭到騷擾。

親藍名嘴近日也身陷性騷爭議。國民黨台北市議員鍾沛君8日在臉書發文揭露，去年8月6日晚間遭朱學恒在餐會中毫無預警強吻、摟抱，朱學恒事後坦承此事，但強調自己當天是喝到斷片，後續發生的事情完全不清楚，12日則主動對台北地檢署告發本案，盼能平息社會紛爭，並強調自己願意承擔所有的後果及法律責任。

雲林縣議員陳芳盈12日表示，名嘴朱凱翔曾當面2度問她「我可以和妳打砲嗎」。事後，朱凱翔透過管理的臉書粉專「不演了新聞台」發文回應，表示不確定是什麼環節，「我未能更早察覺陳議員的隱忍，再次致歉。」

陳芳盈不滿說，朱凱翔雖然道歉了，但結論就是九個字，「喝醉了，不記得，對不起」，這是性騷擾者最常用的藉口，遑論朱凱翔是性騷慣犯，希望政論圈不要再容忍，避免出現下一個受害者。