人妻海外投資餐廳「一去不回」　夫3個月後收一句話心碎

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿興（化名）不滿妻子小安（化名）婚後狂出國，說是在國外有投資餐廳，2022年5月出境後就沒有再回來，同年8、9月間還透過LINE傳訊息告知，「結婚5年合不來，不想在一起了，同意離婚」，考量到雙方已經分居1年多，最終心寒決定向彰化地院訴請離婚，並獲得法官裁准。

▲小安聲稱在國外有投資一些餐廳，去年離台之後便沒有回來了。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

阿興在判決書中主張，妻子小安是大陸地區人民，雙方在2017年7月間結婚，婚後妻子跟著自己來台灣一起工作，但不太適應，接著就一直往國外跑，在家中待不住，夫妻倆聚少離多，觀念差異也越變越大，導致無法溝通，經常發生爭吵。

阿興接著說，原本兩人已經在協調和平理性離婚，但妻子說在國外有投資一些餐廳，所以丟下一切出國了，2022年5月7日出境時曾揚言不會再回來，同年8、9月間還透過LINE傳訊息告知，「結婚5年合不來，不想在一起了，同意離婚」，希望他趕快去法院訴請離婚，並將她的個人物品寄回大陸老家，這才心寒決定走上法律途徑。

針對阿興的控訴，小安經過合法通知並未出庭，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。

彰化地院法官認為，小安自2022年5月7日出境之後確實沒有返台紀錄，考量到雙方已經分居超過1年，她在LINE中表明同意離婚，阿興也無意繼續維持婚姻，整起事件可歸責程度為女方較大，最終裁定准許男方的請求，判准夫妻倆離婚，全案仍可上訴。