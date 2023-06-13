　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

中宏發表聯合聲明：支持一中原則　反對台灣獨立

▲▼習近平與宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

▲習近平與宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國家主席習近平12日與宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）舉行會談。兩國在會後發表聯合聲明稱，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中宏建立和發展關係的根本前提和政治基礎，宏方堅定支持並遵守一個中國原則，反對任何形式的「台灣獨立」。雙方將加強政治引領，推動中宏各層級交往，加強文化交流與各領域合作。

據《新華社》報導，聯合聲明指出，雙方一致認為，中宏在一個中國原則基礎上建立外交關係翻開兩國關係新的歷史篇章，順應時代大勢，符合兩國和兩國人民根本利益。

雙方一致認為，堅持一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中宏建立和發展關係的根本前提和政治基礎。宏都拉斯政府支持聯合國大會第2758號決議，重申中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。宏方堅定支持並遵守一個中國原則，堅決反對任何有悖於這一原則的行為，反對任何形式的「台灣獨立」，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

聲明指出，宏方願積極參與一帶一路倡議。雙方將在一帶一路合作框架下，加強政策協調和發展規劃對接，深化各領域交流合作，踐行共商共建共用原則，弘揚開放、綠色、廉潔理念，實現一帶一路合作高標準、惠民生、可持續目標，促進雙方可持續發展和共同繁榮。

聲明表示，在中宏關係起步階段，雙方就商談兩國自由貿易協定及推進各領域務實合作達成共識。雙方願採取有效政策措施，促進雙方人員往來；中方歡迎宏特色產品進入中國市場，願為此提供便利，宏方願積極用好上海進博會等平臺擴大對華出口；中方鼓勵中國企業參與宏經濟開發、能源、環境、基礎設施、電信等項目，宏方歡迎中國企業赴宏投資興業，願提供政策支援和便利；中方願向宏方提供衛生、教育領域機會；雙方將加強金融、農業、教育、醫療、文化、旅遊、科技、媒體等領域交流合作。

聲明指出，中宏雙方還簽署一系列成果文件、建立有關合作機制表示滿意，其中涉及經濟、貿易、質檢、投資、政治磋商、農業合作、科技創新、文化和高等教育、外交學院間合作、互免簽證等領域。

聲明還稱，卡蕬楚總統對習近平主席及中國政府和人民在訪問期間給予的熱情友好接待表示衷心感謝，歡迎習近平主席對宏都拉斯進行國事訪問，以加強兩國友好關係。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／已婚長官「傳露點照」給下屬　外交部要查
快訊／飛兒樂團鬧翻　Faye遭起訴
阿公性侵5歲小孫女！　趁阿嬤買菜下手
大咖韓女星酒駕出車禍！　醉到睡在駕駛座
彫博愛女亡！衝保母家動私刑「踹打呼巴掌」　判決出爐
快訊／陳綺貞溫情喊話舊愛鍾成虎　求好聚好散
快訊／金塊封王！　苦等47年隊史首冠
蔡阿嘎謝罪後首PO新片點閱曝光！　低成本恥爆：回歸初心
今天最後一天！　5億高中生案不能再申請證據調查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

四川一警車斑馬線撞人！家屬控「警察肇逃」　警方：沒統一答覆

香港擬禁播《願榮光歸香港》　特首：政府有責任維護國家安全

59歲女淫官包養10多名小鮮肉　「玩男人一定要考慮檔次」

1.65萬年的水！她花65元買到「珠峰瓶裝水」　專家打臉：說法不科學

中宏發表聯合聲明：支持一中原則　反對台灣獨立

陸光伏企業高管在德國下飛機時被帶走！　光伏協會：人已回酒店

蜜蜂突飛進廚房越聚越多　女屋主不在意「半小時築巨型蜂巢」

非法向國外轉移資金！　印度要沒收小米206.9億元

雲南伴娘遭綁電線桿　腳底點鞭炮狂炸！婚鬧現場畫面流出惹議

搭高鐵買到「水齡16500年」古董水　專家分析真相

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

帶邊牧出門遇陌生歐告尾隨　他困惑回家驚覺是自家毛孩

鍾成虎陳綺貞正式撕破臉！　打造她「纖塵不染」：撒過最大的謊

整壽星誤砸派在娃臉上　眾人急安撫引百萬觀看

Jennie巡演唱到一半直接「下台離場」！　YG聲明回應了

渠溝上蓋廁所「鐵皮圍1圈」　全放水流！還有蜜蜂圍繞

四川一警車斑馬線撞人！家屬控「警察肇逃」　警方：沒統一答覆

香港擬禁播《願榮光歸香港》　特首：政府有責任維護國家安全

59歲女淫官包養10多名小鮮肉　「玩男人一定要考慮檔次」

1.65萬年的水！她花65元買到「珠峰瓶裝水」　專家打臉：說法不科學

中宏發表聯合聲明：支持一中原則　反對台灣獨立

陸光伏企業高管在德國下飛機時被帶走！　光伏協會：人已回酒店

蜜蜂突飛進廚房越聚越多　女屋主不在意「半小時築巨型蜂巢」

非法向國外轉移資金！　印度要沒收小米206.9億元

雲南伴娘遭綁電線桿　腳底點鞭炮狂炸！婚鬧現場畫面流出惹議

搭高鐵買到「水齡16500年」古董水　專家分析真相

快訊／已婚男長官「傳露點照」給下屬　外交部要查

造鎮新案供給逾2500戶　高雄新市鎮房價站上3字頭

台南出現首例登革熱本土首例病例　應加強清除積水容器以免受罰

幼兒園餵毒案35人願意檢疫毛髮！　新北市府協助家長與業者談補償

新北幼兒園餵毒案延燒　鄭文燦：不該用的管制藥品不該出現

黃國昌喊提告　周玉蔻回擊：有沒有法律常識？我懶得告你啦！

林之晨球場砸水瓶　蔡明忠：「會有懲處」捐款發展基層籃球

現「場」注音是二聲ㄔㄤˊ？她查辭典驚呆　原因曝光：不是改讀音

買了「哈利波特」家快被煩死　屋主：粉絲整天站外面還cosplay

屈臣氏「沒人在逛」怎生存？　內行羞曝1物：急需很方便

頑皮狗狗看見媽媽斜眼緊盯　嚇得「慢動作」回窩乖乖坐好

大陸熱門新聞

女扶跌倒老人被誣賴「妳撞我」！

見人就撞死傷者躺一路！25歲男一邊殺人一邊發文

雲南伴娘遭綁電線桿　「腳底點鞭炮」狂炸

搭高鐵買到水齡16500年礦泉水　專家曝真相

狄鶯：不要去挑釁對岸　看烏克蘭就知道

公司「做4休3」實施1個月　老闆：不自律員工很混

狠心媽1個多月未歸...1歲、2歲女兒遭活活餓死

稀奇！麒麟神獸出沒雲南深山

中宏發表聯合聲明：支持一中原則　反對台灣獨立

蜜蜂突飛進廚房越聚越多 女屋主不在意「半小時築巨型蜂巢」

帶血嬰兒被丟醫院大廳！護理師：產婦被老公抱去急救

穿龍袍上網賣！ 42人盜墓集團被一鍋端...贓物還有清誥命夫人鳳冠

非法向國外轉移資金！ 印度要沒收小米206.9億元

拖鞋打死倉鼠被捕　他：倉鼠也是老鼠

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

快訊／國3清晨事故　成立緊急應變小組

發財了！　家中地下室挖出3000萬元

不菸酒驚罹肺癌！正妹護理師「哭著上班」：我才30歲

宏國總統訪北京　中國點頭買白蝦

資深歌手高雄離世！享壽68歲

獨／陰間至尊親自查案　黑令旗離奇消失原因曝

搭飛機「一次巧遇3大咖男星」！

殺台灣黑熊合照吃下肚　山老鼠染疫亡

3縣市豪大雨！　「全台下最大」時間曝

獨／陰間至尊坐鎮　5億高中生持「黑令旗」復仇

恩愛後老「妹妹痛、肚子脹」　醫曝羞羞真相

「妳比例很棒！想抱抱妳！」　張宇韶性騷鐵證曝光

「攔住大谷翔平硬訪」TVBS女記者終於道歉

這3天雨最大！　端午連假天氣曝

快訊／新北12名幼兒尿液結果出爐！

更多

最夯影音

更多
報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」

報復性消費真的太過癮啦~特別是網路購物，手癢就上網咻咻咻，刷刷刷。 小編：欸！但是你知道有個壞東西也在報復性成長嗎？那就是「一次性網購包裝」
張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

張清芳「17歲高顏值兒子」現身　她得意：知道媽媽很紅吧

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

澳籍攝影師拍想睡的海龜　慵懶把手環抱身體打呵欠

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

陰間至尊親為5億高中生查案　黑令旗出馬：能向凶手復仇！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

盧廣仲脫口「我從小」全場笑翻XD　張清芳無奈吼：沒關係就講啦！

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面