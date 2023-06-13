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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

畫面曝光！新北某托嬰中心「棉被蓋頭」悶死女嬰　家長控蓄意殺人

記者杜冠霖／台北報導

新北市板橋某托嬰中心於去年4月12日，有一位未滿周歲的女嬰，疑似遭蓋棉被悶頭、身體壓制致死。事發一年多，受害女嬰母親查驗監視器畫面後，發現托嬰中心有諸多違規行為，且不只對一位孩童棉被悶頭、壓制等，多數家長並不知情。立法委員王婉諭13日偕同受害者家屬庭庭之母召開記者會，公布監視器畫面，並批評新北市政府在行政調查上的疏失。

▲▼立委王婉諭偕同受害者家屬「庭庭媽媽」共同召開「還記得庭庭嗎？新北板橋托嬰中心致死案影像曝光」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委王婉諭偕同受害者家屬「庭庭媽媽」共同召開「還記得庭庭嗎？新北板橋托嬰中心致死案影像曝光」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

受害者庭庭的母親沈痛表示，她在勘驗監視器錄影畫面後，發現事發當下胡姓托育員持續以棉被蓋頭、手腳壓制女兒長達近20分鐘，甚至多次隔著棉被摀住女嬰口鼻，女嬰腳趾撐地，不斷踢、痛哭，痛苦掙扎，無法呼吸；然而，胡姓托育員視若無睹、持續施加壓力。

庭庭母親表示，成人都未必能承受如此暴力，何況是九個月大的嬰兒，托育員竟以「意圖哄睡」作為抗辯，實在令人難以接受。家屬也向司法人員喊話，本案目前以過失致死起訴負責人及三位托育員，但應慎重思考變更起訴法條為殺人的必要性，還寶貝女兒及受害家屬公道。

立法委員王婉諭指出，庭庭並非單一個案，在過去接觸的陳情案中，有許多孩子都曾面臨趴睡窒息的風險。王強調，過去向台灣兒科醫學會徵詢建議，學會也表示「趴睡是嬰幼兒猝死最顯著危險因子，應讓周歲前嬰兒仰睡。」，且應「避免放置不必要的軟性物品（如棉被、抱枕、填充玩具等）於嬰幼兒身旁，會增加嬰幼兒窒息之風險。」

王婉諭指出，可見托育人員將庭庭翻身朝下，再將棉被蓋頭，身體壓制長達18分鐘之久，是非常危險的行為。

王婉諭表示，過去她曾兩度向中央要求，應全面加強向社會宣導，衛生主管機關也應讓托育人員了解正確托育知識，地方政府也應抽查監視器，並針對午休時段稽查是否有讓小孩趴睡等危險行為。從這次事件，可以發現相關作為並未落實，呼籲中央及地方應該要有更積極的作為，而不是放任遺憾不斷發生。

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