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「黃金署長」黃季敏涉貪2千萬纏訟11年　延長限制出境出海8個月

▲▼前消防署長黃季敏。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲「史上最貪消防署長」黃季敏涉貪官司纏訟11年，至今仍在審理。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

前消防署長黃季敏被控在救難器材採購案中收賄，護航特定廠商圖利，去年被判刑16年，案件目前上訴最高法院。不過，高院認為黃男有高度逃亡可能，限制出境、出海期限將屆，因此裁定自19日起延長限制8個月。

檢調2012年偵辦黃季敏涉貪案，發動6波大規模搜索，搜出近20公斤金條與400萬現金，讓黃被封為是「黃金署長」、「史上最貪消防署長」的稱號。

根據檢方調查，黃在2002年至2006年期間，涉嫌利用「亞航」、「無線電」等9項採購案，以長官身分主導評選，之後還利用衛星通訊系統案、維護案，持續圖利台標公司超過2億元，從中收賄2000多萬元，再匯至海外帳戶洗錢。

案經審理，高院去年4月宣判，黃季敏判刑16年，褫奪公權8年，沒收不法所得2066萬元，同案被告蔡火木5年6月、羅財全5年、金力鵬11年徒刑。如今全案上訴最高院，幾人的限制出境、出海也將在18日屆滿。

高院認為，黃季敏、蔡火木、羅財全、金力鵬等4人有高度逃亡之虞，因此裁定黃季敏等4人自本月19日起均延長限境、出海8個月。

黃季敏獲得前總統陳水扁提拔，在2002年時，就以50歲的資歷當上消防署長，政權輪替後，黃季敏仍獲得前總統馬英九留任。

2009年88風災、高雄小林村滅村，當時黃季敏還坐鎮消防署，長達20多天沒有回家，體力透支遭送醫治療。88風災後，黃退休，轉任台塑集團的副總經理職務，卻被檢調單位查出相關弊案，成為目前唯一遭起訴、判刑的消防署長。

 

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