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史上最貪消防署長黃季敏　告屬下偽證求償900萬敗訴確定

▲▼前消防署長黃季敏。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

▲前消防署長黃季敏。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

前消防署長黃季敏，遭查出受賄賂數千萬元，又圖利廠商上千萬元，檢方在他家還搜出大批現金與金條，被網友封為「史上最貪消防署長」、「黃金署長」，一審將他判刑18年。但黃季敏不滿時任消防署主任秘書的葉吉堂，與曾姓視察2人作偽證妨害他名譽，對2人起訴求償900萬元。一二審均判黃男敗訴，他再上訴最高法院，17日仍遭駁回定讞。

黃季敏獲得前總統陳水扁提拔，在2002年時，就以50歲的資歷當上消防署長，政權輪替後，黃季敏仍獲得前總統馬英九留任。但2009年發生的88風災、高雄小林村滅村事件，當時黃季敏還坐鎮消防署，長達20多天沒有回家，體力透支遭送醫治療。88風災後他就退休，轉任年薪400萬元的台塑集團副總經理職務，但卻被檢調單位查出相關弊案，成為目前唯一遭起訴、判刑的消防署長。

檢調單位查出，他在9件救難器材採購案收受賄賂2076萬元，又在救災衛星系統與指揮車整合平台標案上，圖利廠商1207萬元。檢調搜索時在他家和他的台塑副總辦公室，搜出時價3000萬元、近20公斤的金條，與400萬元現金。檢方甚至還查出他與時任主計總處主任秘書許碧蘭，有一段婚外情。檢方最後提起公訴，並求處無期徒刑。一審將黃季敏判刑18年，目前上訴二審審理中。

而黃季敏遭起訴後，不滿當時主任秘書葉吉堂（後擔任消防署長）與曾姓視察，在2004年「整合平台建置」採購案與2008年的「系統維護服務」採購案中，胡亂作證，將責任推給他。黃男認為名譽因此受損，故提出民刑事訴訟，除控告2人涉嫌偽證罪外，還向2人求償900萬元。

刑事部分，2人最後獲得檢方不起訴確定。至於民事求償900萬元部分，一二審法院均認定2人並無不法侵害黃季敏的名譽，亦無造成黃季敏名譽損失，法院均駁回黃男請求。黃男再上訴第三審，最高法院17日駁回上訴確定。

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