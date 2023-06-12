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俄軍叛逃飛官：俄軍普遍「士氣低落」　前線部隊不相信官方報告

▲▼一架俄軍直升機4月1日在烏克蘭南部港口城市馬力波（Mariupol）附近飛行。（圖／路透）

 ▲一位俄軍直升機飛官，日前徒步叛逃至立陶宛，尋求政治庇護。（示意圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

一名26歲擔任俄軍「攻擊直升機導航員」的中尉飛官米舒夫（Dmitry Mishov），在6月4日徒步叛逃至立陶宛，尋求政治庇護，近日接受BBC專訪時表示，俄軍傷亡慘重、普遍士氣低落，而且前線的部隊也不相信官方在媒體上的報告。

根據BBC報導，米舒夫試圖因為預期即將發生一場大規模戰爭，在2022年1月就試圖申請退伍，不過他的文件一直到2月24日俄羅斯入侵烏克蘭之後，都還沒審批過關，隨後他就被派往白俄羅斯，運送軍事物資。

2022年4月，他回到俄羅斯的基地，希望繼續退伍程序，但是到了2022年9月普丁宣布部分動員時，他被告知不可以離開軍隊。

米舒夫知道自己遲早會被派去烏克蘭，所以他開始思考如何避免自己被派去前線。

米舒夫說，「我是一名軍官，我的職責是保護我的國家免受侵略。我不必成為犯罪的同謀者。沒有人向我們解釋為什麼這場戰爭開始，為什麼我們必須攻擊烏克蘭人，摧毀他們的城市？」

米舒夫描述軍中的情緒，一些人支持這場戰爭，一些人堅決反對，很少有人相信他們是為了保護俄羅斯免受真正危險而戰。

米舒夫指出，儘管對烏克蘭的態度可能有所不同，但軍隊中沒有人相信官方報告中，有關前線情況良好或傷亡輕微的說法。

米舒夫強調，「前線部隊中沒有人相信當局，他們可以看到真正發生的事情，他們不是電視前的那些平民，前線不相信官方報告，因為它們根本不真實。」

米舒夫說，在戰爭初期，俄羅斯指揮部聲稱沒有重大傷亡或軍械損失，但他認識一些朋友，當時就已經戰死。

在戰爭爆發之前，他所在部隊有40至50架飛機，在俄羅斯入侵開始的前幾天，有6架飛機被擊落，3架在地面上被摧毀。

米舒夫今年1月被告知將被派去「執行任務」，他了解到自己即將被帶到烏克蘭，於是他試圖以自殘的方式，希望可以基於健康因素退役，但是沒有如願退役，後來在住院期間，他讀到一篇文章提及，有一位警官以徒步的方式，成功越過邊界逃到拉脫維亞，於是他想要效法這個想法。

米舒夫說，「如果我登上那架直升機，我將奪走數十人的生命，我不想那樣做，烏克蘭人不是我們的敵人。」

米舒夫在Telegram頻道上尋求幫助，計劃穿越歐盟邊境的樹林，在6月4日的一個早晨，他從白俄羅斯邊境的森林中走到了立陶宛。

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