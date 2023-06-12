「戰狼大使」盧沙野傳將返國　發言太爭議引發外交風波

▲中國大陸駐法大使盧沙野。（圖／翻攝自Facebook／@AmbassadeChine）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港《星島日報》12日報導，中國大陸駐法國大使盧沙野即將返國，改任中國人民對外友好協會會長，從事民間外交。盧沙野的發言爭議，曾引起多次風波，今年4月更指「前蘇聯國家無主權國地位」，遭到波羅的海三國、法國、烏克蘭以及歐盟猛烈批評，連大陸外交部都與他切割，稱相關發言純屬「個人觀點」。

報導提到，盧沙野已經駐法4年，結束任期也算是正常，現任的外交部副部長鄧勵可能出任駐法大使職位。

盧沙野現年58歲，畢業於外交學院，精通法語，曾任駐塞內加爾大使、外交部非洲司司長、駐加拿大大使，2019年開始擔任駐法大使。

盧沙野的發言爭議，曾引起多次風波，也令他被稱為「戰狼大使」。2022年8月，盧沙野在法國的政論節目上稱，若大陸統一台灣，要「再教育」台灣人，讓台灣人變回愛國份子。

同樣是2022年8月，盧沙野在接受俄羅斯媒體採訪時說，他不認同舉行公投來決定台灣的命運，而且不支持舉行公投，不是因為害怕公投，「如果要公投，那就要在全中國進行，而不僅僅是在中國的一部分———台灣進行，我們有14億人口！」

▼盧沙野的發言爭議，多次引起外交風波。



今年4月，盧沙野接受法國媒體專訪時說，蘇聯解體之後，獨立的14個「前蘇聯國家」在國際法上沒有實質地位，遭到波羅的海三國、法國等歐洲各國，及歐盟的強烈批評。

眼見事情越鬧越大，大陸外交部也發聲明切割，稱盧沙野的發言只是「個人觀點」，並非政府政策爭鳴，不應被過分解讀。

大陸外交部發言人毛寧更在記者會上打臉盧沙野的發言，她說，前蘇聯是聯邦制國家，對外作為一個整體具有國際法主體地位，「這不否認蘇聯解體後各加盟共和國具有主權國家地位。」

不過，盧沙野近期在法國的電視節目上，還試圖為自己的言論辯護，他強調，他的言論與中國的外交政策不牴觸，「有些人小題大作了。」