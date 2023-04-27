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中國戰狼外交惹火一票國家　彭博記者：反讓各國更同情台灣

▲▼盧沙野。（圖／達志影像／美聯社）

▲中國駐法國大使盧沙野一句「國際法中，前蘇聯國家並無主權國地位」，惹怒一票歐洲國家。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中國一週之內先是威脅15萬菲律賓在台移工，隨即與南韓針鋒相對，並公開質疑14個前蘇聯國家的地位，彭博駐台北記者何貴森近日投書直言，「中國外交官使得其他國家同情台灣」。

中國駐菲大使黃溪連14日指美國欲藉菲律賓提供的新軍事據點「干涉」台海局勢，還警告馬尼拉別忘記15萬在台菲勞，引來菲方反批北京「製造恐懼」。

接著中國外交部20日在例行記者會上，批評南韓總統尹錫悅日前受訪稱台海問題為全球性議題，南韓外交部罕見反批中方反應「是嚴重外交失禮」。

中國駐法國大使盧沙野21日接受法媒訪問時，除聲稱台灣人的命運得「由中國人決定」，又稱「國際法中，前蘇聯國家並無主權國地位」，遭歐洲國家一致撻伐。

專注報導中國的網站「中國項目」（The China Project）24日刊登彭博駐台記者何貴森（Chris Horton）的投書稱，中國與民主世界的關係不睦，就算是用愈降愈低的雙邊關係標準來看，「上週對中國外交而言仍是差勁的一週，至少外國觀察家看來是如此」。

何貴森寫道，這3起事件的脈絡都牽涉到台灣，而北京的意圖可能是要恐嚇他國應繼續支持台海現狀，不要支持台灣實際主權。

各國的初步反應卻顯示，中國外交官可能反促使歐洲、南韓與菲律賓的態度變得更加強硬。「這些外交事件對未來有何影響尚待觀察，但近期歷史若足堪為鑑，這些事件可能會對中國跟民主世界的關係造成重大影響。」

何貴森舉例：中國在2021年12月企圖以經濟手段脅迫立陶宛別跟台灣拉近關係，反而促使歐洲聯盟（EU）待定的反脅迫工具（Anti-Coercion Instrument）方案獲得更多支持，相關內容已於3月底敲定，若經通過，就能以集體方式回應中國對歐盟國家的針對性行動。

何貴森在文末寫道，近期事件「對中國外交的影響暫時不得而知，但看來有一點很清楚：台灣正成為各國在民主與威權的辯論中所持立場的試金石。隨著台灣與美國明年將選出新總統，這種趨勢短時間內不太可能消退」。

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