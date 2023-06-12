辭8萬月薪！40歲男回家當「全職兒子」　爽領父母2.3萬零用錢

▲全職兒女的話題近日在大陸掀起熱議。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

全職兒女的話題近日在大陸掀起熱議，不少網友直呼羨慕。但也有人無法接受，認為只是美化了啃老行為。大陸浙江省寧波一名40歲男子辭去高薪工作，在家當起全職兒女，每月爸媽會貼補他一些錢，由於吃住都在家，因此繳完保險費後，還能存下不少錢。

根據陸媒《寧波晚報》報導，寧波一名40歲李姓男子原本在上海有一份很好的工作，月薪2萬人民幣（約新台幣8.6萬元），期間因為要照顧生病的媽媽，陸續請了2個月的假，等媽媽身體康復才重返職場，然而沒多久便辭職在家當全職兒女。

68歲張媽媽說，「當年我是反對他辭職的，他的工作曾經是我的驕傲。但是他的工作壓力太大了，上海生活成本也高，不忍心看到他那麼痛苦，就隨他了。」

成為全職兒女的李男，每天的行程就是早起給爸媽做早餐，接著將家裡大掃除，再做午餐、晚餐，等到晚餐吃完後，再陪父母散步、遛狗。而中間的其餘空閒時間就是自己的，李男透露，通常都會看股票、鍛鍊身體或者看書。

李男表示，爸媽的退休金加起來每月1.1萬人民幣（約新台幣4.7萬元），每個月都會給他5500人民幣（約新台幣2.3萬元）當作貼補，由於吃住都在爸媽家，所以開銷其實不大，繳完保險費後還能存錢，「以前月入2萬人民幣（約新台幣8.6萬元）在上海當月光族，現在需求和慾望都放低了，反而有了存款。」

針對兒子是全職兒女，張媽媽直言，「除了有點愁兒子找不到老婆，我們家的情況其實還挺讓人羨慕的。但單身有單身的幸福，只要內心接受了，我比大部分空巢老人可幸福太多了。」

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