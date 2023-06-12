柯文哲喊當選「每年挑一天警告大陸」　她分析：瘋子戰法的成功之道

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲挑戰2024總統大選，11日談到國防議題時，稱如果是自己當選的話，每年選一天跟大陸講說，要把對方的高鐵或ATM系統癱瘓，「你真的動，我就搞你！」對此，資深媒體人黃智賢認為，這是柯文哲的瘋子戰法，他現在要把國民黨的票吃乾抹淨。

柯文哲11日下午出席眾青論壇-青年改變的力量，與青年進行座談會。針對青年談及國防議題，柯文哲表示，「我們每年選一天跟大陸講，比如10月1日中共國慶，我就今年把你（大陸）高鐵系統全部癱瘓，明年把ATM全部癱瘓，每年挑一個題目跟大陸講說，『你小心，我是有能力把你癱瘓的！你不要亂動，你真的動我就搞你！』哪天就把北京的中央政府網頁換掉。」自己本來有此想法，但就要訓練夠強的網軍。

黃智賢則分析，柯文哲要攻擊大陸的高鐵跟ATM，這種幼稚無知的挑釁，他根本不知道，大陸現在很少人用ATM，還說要每年給他示威一次，但這要訓練夠強的網軍，以色列網軍就是這樣幹的，伊朗核設施被以色列入侵後燒掉，像這個就是厲害，難道他的理想是，像以色列入侵伊朗核設施，然後燒掉？

黃智賢指出，很多朋友問柯文哲怎麼了？但柯文哲本來就一直是這樣。他的意識形態是台獨，但他比民進黨圓滑，而且毫不在意做變色龍，靠這一兩招讓自己的利益最大化。柯文哲這類的暴走，如果年輕人喊讚，媒體刷流量，而且台灣以外的力量，也都支持或默許，那這種瘋子戰法有什麼理由不繼續？