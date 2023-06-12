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MacBook Air再升級！爆料：M3晶片版本2024年登場

▲MacBook Air 預計搭載 M3晶片。（圖／MacRumors）

▲MacBook Air 預計搭載 M3 晶片。（圖／MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據彭博社記者 Mark Gurman 報導指出，蘋果已經在開發配備 M3 晶片的 13 吋和 15 吋 MacBook Air 型號，也預計更新後的產品將在 2024 年發布。

Mark Gurman在Power On 時事通訊中表示，當前的 13 吋 MacBook Air 於 2022 年 6 月發布，而 15 吋機型於上週推出。這兩款機型目前均採用基於台積電 5nm 製程製造的 M2 晶片。M3 晶片預計將採用台積電的 3nm 製程製造，從而顯著提高性能和能效。Mark Gurman 表示，M3 晶片應該具有與 M2 晶片相似的 CPU 和 GPU 核心數。

15 吋 MacBook Air 與 13 英寸型號相比的主要區別在於更大的螢幕和六個喇叭設計。蘋果表示，這兩款筆電的電池續航時間相同，並且整體設計相同。Mark Gurman表示，配備 M3 晶片的新款 iMac 和 13 吋 MacBook Pro 機型也在開發中。他預計新款 iMac 將於明年初推出，其設計與 2020 年的當前型號相似，但仍採用 M1 晶片。

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