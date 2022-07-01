新款M2晶片MacBook Air何時開賣？外媒：7月15日對外發售

▲目前台灣尚未公布M2 Macbook Air的發售日期。（圖／取自蘋果官網）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果在 WWDC 2022 上宣布了新一代 MacBook Air 以及新款 13 吋 MacBook Pro。不過，雖然配備 M2 晶片的 MacBook Pro 已經在美國商店上市（台灣官網尚未公布發售日期），蘋果表示 M2 MacBook Air 將在 7 月的某個時候上市，根據外媒爆料，將會在7月15日正式上市。

根據MacRumors的零售消息來源，新款 M2 MacBook Air 將於7月15日星期五開始向客戶發售，該報告還提到，預購預計將在 7 月 8 日提前一周上線。

與 13 吋 MacBook Pro 不同，今年的 MacBook Air 採用了全新的設計，邊緣更平，類似於 14 吋和 16 吋 MacBook Pro，但機身更薄。配備 13.6 吋的無邊框顯示螢幕，頂部有一個瀏海缺口，內置 1080p 網路鏡頭。

13吋 MacBook Pro 和 2022 款 MacBook Air 都配備了蘋果全新的 M2 晶片，與入門級 M1 晶片相比，速度提升了約 20%。M2 還使新款 MacBook Air 能夠支援高達 24GB 的統一 RAM，以及高達 2TB 的存儲空間。除了兩個 USB-C 接口外，M2 MacBook Air 還具有一個用於充電的 MagSafe 連接器。

新款 MacBook Air 起價 1199 美元，最高配置為 2499 美元，台灣官網公布售價分別為37900元、46900元，不過目前台灣官網僅顯示商品資訊，仍尚未發售。