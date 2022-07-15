M2 MacBook Air「午夜新色」變惡夢？　外媒曝1致命缺點

▲M2 MacBook Air午夜色。（圖／取自The Verge ）



記者廖婕妤／綜合報導

蘋果新款M2 MacBook Air即將開賣，此次為蘋果MacBook Air 15年來最重大的一次更新，讓不少果粉相當期待，其中又以新色「午夜色」最受青睞，果粉們都相當期待實機，不過，有外媒率先入手午夜色新機，卻發現有一點恐讓果粉幻想破滅。

外媒《The Verge》透露，新款午夜色確實很美，但實機顏色並沒有官網圖片那麼深，反而有點偏藍，且有一個致命的缺點，那就是很容易留下指紋。

從照片來看，指紋確實相當明顯，且很難清理乾淨，若是很介意產品外觀的果粉，建議不要選擇這一款。

全新MacBook Air搭載蘋果M2晶片，與入門級 M1 晶片相比，速度提升約2成。M2晶片也使新款 MacBook Air能支援高達24GB的統一RAM，以及高達2TB的儲存空間。除了2個USB-C接口外，M2 MacBook Air還具有一個用於充電的MagSafe充電埠。配備13.6吋的無邊框顯示螢幕，頂部有一個瀏海缺口，內建1080p FaceTime HD相機。

此次共有午夜色、星光色、太空灰色及銀色等4色，台灣售價自3萬7900元起，更高配置的售價為4萬6900元起，但發售日尚未確定。