快訊／關渡鹹粥老闆娘遭槍殺！　凶嫌晚間收押

▲槍殺關渡鹹粥老闆娘的周姓嫌犯，11日凌晨2時許於林口一間土地公廟落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市北投區知名「關渡鹹粥」潘姓老闆娘，10日下午遭槍殺！開槍的51歲周姓嫌犯是店內常客，疑似向老闆娘表白遭拒，心生不滿才會痛下殺手，警方鎖定其身分，於11日清晨在新北市林口一間土地公廟逮到人了。檢方認定，周男涉殺人等罪，有逃亡、滅證之虞，向法院聲押周男，士林法院晚間裁定羈押未禁見。

▲北投關渡鹹粥10日下午傳出槍響。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

根據警方初步調查，43歲潘姓老闆娘18年前來台，嫁給林姓丈夫後育有2子，夫妻倆一同經營鹹粥店。而周男則是店裡常客，疑似與潘女有感情糾紛進而於10日下午1時許，騎車到鹹粥店內持槍朝潘女左胸擊發，導致潘女傷勢過重宣告不治。

周男犯後沿延平北路逃逸，接著搭上小黃離開。警方循線追蹤，於11日凌晨2時許發現，他躺在新北市林口區的「洪福宮」土地公廟椅子上呼呼大睡，將人逮回。

法官認為，周姓犯嫌因涉犯殺人、非法持有槍彈罪嫌等，嫌疑重大，且有逃亡事實及滅證之虞，又周嫌在人潮往來眾多市區，朝被害人擊發槍枝，嚴重危害社會治安而有羈押必要，因而裁定應予羈押；因尚無他人共同謀議或犯案，周嫌尚無禁止接見通信、收受物件之必要。全案詳細犯案動機及經過，仍有待進一步調查。