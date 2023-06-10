設計師按下+66假簡訊　卡號輸完就當機「下秒傻眼」31萬飛了！

▲刑事局接獲室內設計師因誤觸詐騙簡訊，損失達31萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局日前接獲報案，中部1名室內設計師接獲+66開頭的簡訊，寫到帳戶回饋積分即將到期，可以兌換獎品，設計師點下後跳出另一個網路連結，要求填寫行動電話、銀行卡號碼以及檢驗碼，最後共計被騙4次達31萬元。

警方調查，20歲的中部1名張姓室內設計師，接獲手機簡訊寫道，「中華電信：會員回饋提示，您的帳戶Point(5340)積分將於今日內到期，逾期將作廢，請及時兌換獎品：https://www.tw-cnt.cn【回復1激活領取】」。

張姓室內設計師點開後，連結到另外一個中華電信網頁，點擊兌換顯示商品需要2元，還依照上面指示填入行動電話、信用卡號以及檢驗碼，畫面輸入完畢後立刻卡住，前後操作4次就被刷了4次，損失31萬元。

此外，北部地區年約50歲，全職家庭主婦的王小姐，接獲一封結尾@gxm.com免洗信箱的iMessage簡訊，內容為「【遠通電收】提醒您，您有一筆50元臨時停車費用未繳清，逾期將處300元罰緩。

因王姓女子平日有用車習慣，認為可能遺忘繳交停車費，隨即點擊簡訊中網址，隨即轉跳假「遠通電信」網頁，並輸入「個人資料、行動電話、信用卡號、有效日期、安全碼」，王女填輸後第一次呈現資料不符合，第二次呈現網頁當機畫面，於第三次時網路銀行通知5筆消費紀錄，方驚覺信用卡遭人盜刷，總計損失23萬餘元。

警方表示，近期發現詐騙集團透過iMessage大量發送以「中華電信：會員回饋提示」及「遠通電信提醒你，您有一筆停車費未繳納」等字樣之釣魚簡訊，提醒民眾注意。