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立院臨時會處理「性平三法」修法？　民進黨團態度開放

▲▼民進黨立院黨團召開「三大方向 撐開性平保護傘」記者會 范雲 劉世芳 吳玉琴 鄭運鵬。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團幹事長鄭運鵬。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨立法院黨團周五提案，主張6月14日至21日召開臨時會，審議大法官人事同意權案，立法院長游錫堃12日將召集朝野協商；對於國民黨立法院黨團建議臨時會納入「性平三法」修法，民進黨團幹事長鄭運鵬受訪持開放態度說，可在明天協商時討論。

前總統馬英九任內提名的最後一批大法官林俊益、黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠4人，將於9月30日任滿8年，依法須退職。總統府5月30日公布4名大法官被提名人，分別為最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、監察院秘書長朱富美、台大法律學院教授陳忠五，以及民間司改會出身的律師尤伯祥。

民進黨團周五已正式提案，主張於6月14日至6月21日召開臨時會，審議大法官人事同意權案，規劃6月14日中午舉行程序委員會、下午舉行第1次會議，6月21日則為第2次會議。對此，游錫堃將於明天下午召集朝野協商，討論臨時會開會時間與議程。

此外，針對近期政壇＃MeToo風波未平，國民黨團主張於臨時會處理《性別工作平等法》、《性別教育平等法》、《性騷擾防治法》修法，鄭運鵬稍早受訪說明，民進黨團支持總統蔡英文提出的「性平3支傘」，整理各種騷擾樣態，並建立第三方申訴機制，讓被害人願意站出來，在行政院提出院版草案後，黨團會以特急件、最速件來修法，「本來黨團就已經有預期會很多委員、黨團版本會在臨時會提出，這可以在明天朝野協商的時候討論如何併案來進行修法工作」。

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