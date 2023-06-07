預開「疫苗發燒藥」詐健保1.5萬　診所繳回400萬自清獲緩起訴

▲診所醫師為了避免施打疫苗的民眾日後發燒不適，事先開藥涉嫌詐領健保補助被緩起訴。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市1間診所被健保署查出，過去2019年起在為民眾施打疫苗時，明知民眾並無症狀，卻預開治療發燒的藥物，詐領診療、藥品補助約1萬5千元，診所得知被稽查違規後，主動繳出過去幾年溢領的400萬元自清，台北地檢署考量診所楊姓負責人和2位前後任院長、2名醫師都坦承犯行，7日依偽造文書處分5人緩起訴。

這間位於台北市和平東路二段的聯合診所，曾歷經改組，分別由易姓醫師與吳姓醫師擔任院長職務，健保署接獲檢舉後訪查發現，診所從2019年到2022年間，幫民眾施打COVID-19或流感疫苗的同時，明知道民眾當下並無發燒等症狀，卻開藥物讓民眾帶回家服用。

診所醫師坦承，因為避免民眾返家後不適，還要再跑一趟診所，所以預先開藥給民眾備用，但是醫師為毫無症狀的民眾看診開藥，已經涉嫌偽造文書、詐領健保補助診療與藥品費，因此被依法移送法辦。

▲涉案醫生坦承病患並無症狀卻預開藥物。（示意圖與本案無關／花蓮縣政府提供）

神奇的是，診所共被查出詐領的健保費用僅1萬5千元，診所卻為了自清，把過去溢領的健保補助400萬元全都退還，檢察官考量診所醫師犯後態度良好，因此給予楊姓負責人、前後任院長，以及2名診所醫師緩起訴處分，條件是5人需各依犯行輕重繳交2萬到10萬元不等給國庫。

無獨有偶，檢保署另外查獲1間診所過去5年，以假看診的病歷資料詐領健保，葉姓醫師和王姓醫師都被移送法辦，2名醫師也同樣繳回溢領的1000萬元健保補助，但就在檢察官準備結案時，王姓醫師過世，因此獲得不起訴處分，楊姓醫師則依偽造文書等罪處分緩起訴，需繳庫30萬元。