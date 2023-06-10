林智堅認了！不再堅持論文原創　多次喊「桃園本來是我的」

記者邱晟軒／綜合報導

調查官余正煌提起刑事自訴，控告前新竹市長林智堅涉侵害著作權案，雙方9日下午達成和解，余正煌撤回所有告訴，林智堅同意依照余正煌指定捐款30萬元給公益團體。對此，媒體人黃揚明林智堅與余正煌和解過程。

黃揚明今天在臉書發文解開林智堅與余正煌和解過程。他表示。昨天的調解庭是余正煌、林智堅在論文風波後首度面對面，此次會面被視為法庭攻防的最終結局。約40分鐘的互動中，兩人在無律師陪同的情況下進行對話，這成為達成和解的關鍵時刻。

黃揚明指出，林智堅一進法庭就向法官介紹自己身分，類似於他去中華大學學倫會時的做法，並試圖與余正煌握手示好，但遭到余正煌的拒絕。林智堅再次強調他們之前見過兩次面，但被余正煌反駁，表示實際上並不僅限於兩次。

▲林智堅被控抄襲調查關余正煌論文涉犯《著作權法》，雙方和解將撤告落幕。（圖／記者黃哲民攝）

黃揚明指出，法官引導下，林智堅堅稱論文為他的原創，然而余正煌提出楊玲宜等三人的名字，這讓林智堅的表情扭曲，不再堅持論文的原創性。但他提到去年的說辭，聲稱余正煌的民調資料是他提供的，而余正煌則強調這些民調數據是他的指導教授陳明通提供的，而非直接從林智堅那裡獲得。

黃揚明表示，余正煌原本與律師商討了兩項和解條件：一是在民進黨中央黨部舉行記者會公開道歉並刊登報紙道歉，原因是林智堅在中央黨部舉行的記者會上指控余正煌抄襲他；二是賠償200萬元並捐給MeToo性騷擾受害者。

然而，林智堅堅稱自己沒辦法接受公開道歉，因為他有壓力，但可以在調解庭中對余道歉。另外，捐款部分他無力負擔，因為去年7月之後他就失業，沒有收入。才會有最後的共同聲明道歉、捐公益團體30萬元。而余正煌願意接受和解的主因，是林智堅身段很軟，不斷強調自己希望能盡快結束這個案子，不要再討論過去。

黃揚明進一步表示，比較有趣的是，林智堅不斷強調自己在整起事件是受害者，因為本來桃園市是他的，但後來沒了。而法官此時卻點出余正煌被「冷凍」，余正煌也強調自己不但被調內勤、考績打乙等外，最近還被監察院調查。而林智堅只淡淡地回應，現在我沒有能力幫你什麼。

最後，黃揚明提到，昨天沒有任何一家媒體拍攝到余正煌的真面目，某家媒體拍到的余正煌不是真正的余正煌，而是一位律師喬裝的，真正的余正煌變裝穿著律師袍離開法院，再一次讓自己留下了神秘面紗。