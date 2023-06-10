監視器「狂生一堆肥蟲」　頭皮發麻！千人驚：小偷也不敢偷了

▲原PO哀喊，裡面肥蟲還會動。（圖／翻攝爆廢公社二館）



網搜小組／劉維榛報導

到底怎麼鑽進去的？一名男員工傻眼直呼，公司攝影機的罩殼內，炸滿一坨肥蟲，由於攝像頭仍能運作，老闆要他把蟲清一清，但眼前的畫面越看越噁，讓原PO崩潰求助該怎麼拆卸？畫面曝光後，引來千人也看了頭皮發麻，「我要吐了超可怕」、「好像大腦喔」。

一名網友在臉書《爆廢公社二館》上傳一段驚人影片，指出公司監視器裝在的透明罩殼內，出現N條捲曲的「白色肥蟲」，幾乎塞滿裡面的空間，不知牠們是如何鑽進去的。

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由於攝像頭運作正常，只是成了蟲蟲的窩，老闆便叫原PO拆下來處理，讓原PO傻眼求問，「該如何拆下來清潔...牠們有些還在動。」

畫面曝光後，引來2千多名網友狂起雞皮疙瘩，「No～頭皮發麻」、「好奇什麼蟲」、「我會整組丟了」、「小偷都不敢去偷東西了，遠看像人腦快吐了」、「超噁爛的，怎麼進去的啊」、「這是在監視孵化過程嗎」。而原PO也解答，原來肥蟲是馬陸。

另有熱心網友直呼，「拆卸，螺絲孔螺絲拿掉，蓋子就能拿開了」、「看起來是六角螺絲，拿六角扳手拆開蓋子應該就能清了」、「叫監視器的來處理就好」、「把那3顆螺絲鬆掉應該就下來了，不過真的不想碰」。

▼網友建議，使用六角扳手來拆卸螺絲。（圖／翻攝爆廢公社二館）

