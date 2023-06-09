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國中教育會考成績出爐　竹市孩子大放異彩！

▲國中教育會考成績出爐，建功高中國三同學會考成績亮眼。（圖／新竹市政府提供）

▲國中教育會考成績出爐，建功高中國三同學會考成績亮眼。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者簡舒祺／新竹報導

112年國中教育會考成績於今(9)日開放網路成績查詢及寄發成績通知單，新竹市5A成績以上的學生人數有1,006人，佔報考人數近2成，5A10+作文滿級分的全國榜首有7人。市長高虹安嘉勉同學的優異表現，盼本市學生均能進入心中理想的學校就讀。

教育處長童鳳嬌表示，感謝本市國中老師對於學生的用心指導，營造良好的學習氛圍，進行課間輔導、學習扶助，讓竹市的孩子除了有亮眼的成績表現外，更具備良好的品德。童處長也建議考生於成績公告後，可與學校導師及輔導教師共同討論志願選填之安排，以做出最適合自己的選擇。

育賢國中校長黃淑文表示，本校直笛團的陳歡同學在今年會考勇奪5A10+的好成績，陳同學曾代表新竹市參加全國學生音樂比賽榮獲特優，且除了音樂才能外，她的美術才能也相當優秀，設計的招生小卡被票選為永久版本。

香山高中洪碧霜表示，本校國中部的彭若竹同學奪5A10+的成績，全校師生皆為他喝采，彭同學的好表現，顯現了雖香山高中地處竹市邊陲地帶，但經過親師生三方共同努力，孩子也可以達到滿級分的表現。

建功高中國三同學今年會考成績表現非常亮眼，5A以上同學佔比22%創新高，校長林國松說，國中教育會考為用來監測學生在國中學習階段的學習成效的考試，今年精熟的比例增加，代表在國中端對於學習力的提升有很大的進步，很替國中部的孩子們開心。

光武國中校長黃信騰表示，許博程同學在光武豐富的學習環境中，有相當多元的學習表現，愛運動又會畫畫，本次會考獲5A10+的好表現。新科國中校長林燕玲表示，林浩翔同學國一、二時期就開始積極參與學校及校外活動，曾代表學校參加英語演說、客語演說都有獲得優異成績，林同學一開始模擬考成績並不亮眼，但以積極認真做好每件事態度，最終獲得5A6+的好成果。

教育處補充說明，國中教育會考為國中應屆畢業生進入高中職與五專前重要的一役，今年由市府協調考場開放試場為休息區，讓各校國中教師於休息時間進入試場提供學生相關的輔導與協助，高市長也於會考前，親至考場巡視各項工作，檢視考生休息區規劃情形，讓考生安心應考，做考生最堅強的後盾。

教育處提醒，若考生對會考成績有疑慮，可於6月11、12日進行成績複查，並務必於6月21日至6月28日進行112學年度竹苗區高級中等學校免試入學網路志願選填，分發結果將於7月11日公告，期盼本市學生在後續放榜能有亮眼的表現。

▲香山高中彭若竹同學。（圖／新竹市政府提供）

▲香山高中彭若竹同學。（圖／新竹市政府提供）

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