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下周梅雨鋒面橫躺！滯留4天不走「下到發霉」　雨灌到紫爆熱區曝

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲未來一周全台有雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

梅雨鋒面靠近，未來一周全台有雨，明天(10日)到下周一(12日)各地有局部短暫陣雨或雷雨；下周二到下周五(13日~16日)受滯留鋒面影響，且鋒面橫躺在台灣上空好幾天，雨將下到發霉，中南部將有長時間降雨，且有大雨或豪雨，其他地方則是降雨較局部短暫。

氣象局今(9日)下午17時也針對16縣市發布豪大雨特報，預估影響時間將到晚上，其中基隆北海岸、花蓮縣山區及新北市、宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、台北、嘉義以南、東部、東南部地區及其他山區有局部大雨發生的機率，且須嚴防雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區慎防坍方及落石。

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中央氣象局預報員廖經翔表示，未來一周全台有雨，下周一(12日)前為各地為局部短暫陣雨或雷雨，降雨地區比較局部和短暫；下周二(13日)滯留鋒面移動速度慢，中南部有陣雨或雷雨，下雨區域較廣泛，且可能整天有雨，其他地區降雨則較局部和短暫。

廖經翔表示，這波滯留鋒面預計將從下周二(13日)影響到下周五(16日)，連續4天都有滯留鋒面影響，滯留鋒與過往幾波移動鋒面不同，這次有機會長時間降雨，且可能有大雨或豪雨。下周六(17日)之後，仍可能持續受低壓帶和鋒面影響，天氣依舊會不穩定。

▲▼未來一周降雨趨勢，中南部嚴防豪大雨。（圖／氣象局）

▲未來一周降雨趨勢，中南部嚴防豪大雨。（圖／氣象局）

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」則表示，下周梅雨鋒面橫躺，下到發霉。目前雖然有一道梅雨鋒面，就在台灣北方不遠處，但正好遇到谷超颱風北上，颱風外圍環流攪和之下，硬生生的把梅雨鋒面破壞拆散，但不用灰心，梅雨季不會還沒開始就直接結束。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據資料顯示，谷超北上後副熱帶高壓持續疲弱，西南季風趁勢大舉北上，低壓帶擴展至台灣，此時北方也有系統南下，南、北勢力就在台灣附近交會，梅雨鋒面得以再度建立，而且橫躺在台灣上空「好幾天」，下周才是重頭戲，梅雨季沒有不見，只是晚一點到而已；回顧過去半個月不斷強調還有1個月時間，不宜因一個系統就太早下「梅雨季結束、空梅」定論，中長期預報還是有一定參考價值。

▲▼滯留鋒面將橫躺在台灣上空好幾天。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲滯留鋒面將橫躺在台灣上空好幾天。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

溫度部分，廖經翔表示，下周一(12日)前溫度跟今天(9日)差不多，沒有下雨時高溫可到33度，下雨溫度將降到30度；下周二後滯留鋒面影響，溫度約30到31度。此外，下周一前，北海岸、東半部、恆春半島沿海易有長浪。

未來3天長浪熱區出爐。（圖／氣象局）

▲▼未來天氣趨勢。（圖／氣象局）

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