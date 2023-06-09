鋒面滯留「南北徘徊」！全台警戒　豪雨轟炸最劇時間出爐

▲受梅雨鋒面影響，周末及下周天氣不穩定。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

鋒面接近，今北台灣有明顯降雨，午後熱力作用帶來局部較強午後雷陣雨，晚間各地有短暫降雨；周末鋒面停留北部海面，北台灣有不定時短暫陣雨，其他地方午後有較大雨勢。下周受鋒面建立、滯留南北徘徊影響，加上西南風帶來水氣，下周一到下周四有短延時強降雨，下周二到周四不排除有局部豪雨出現。

中央氣象局預報員朱美霖表示，未來一周天氣受鋒面影響，相當不穩定，要留意鋒面伴隨中小尺度對流系統發展，造成短延時強降雨、雷擊、強陣風。今(9日)鋒面逐漸接近台灣北部海面，明後天周六、周日(10日~11日)鋒面接近停留北部海面，北台灣有不定時短暫陣雨、雷雨，其他地區中午後有較大雨勢；下周開始，南邊低壓帶北抬，台灣在低壓帶環境，下周二到下周四(13日~15日)受滯留鋒面在台灣附近徘徊影響，天氣較不穩定。

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今鋒面逐漸接近台灣北部海面，有雲系影響台灣陸地，距離台灣1100公里海面的今年第3號颱風谷超中颱，朝西北方向轉北北西移動，今天接近通過台灣偏東邊海域後往北移動，遠離台灣附近，雖不會對台灣天氣帶來直接影響，但周末期間將對北海岸、東半部、恆春半島帶來長浪。

▲周末北海岸、東半部和恆春半島將有長浪影響。（圖／氣象局）

朱美霖指出，鋒面雲帶明顯對流雲系延伸東北部，今天處鋒面前緣，有些局部對流發展造成短暫陣雨，北台灣有明顯雨勢，中部外海明顯對流雲系，沿海有小雨，今天要留意北台灣不定時陣雨與雷雨，其他各地有不定時降雨，中午過後受熱力作用加強影響，中午過後有明顯午後雷陣雨伴隨短延時大雨、豪雨，中午過後要留意天氣變化。

針對未來一周天氣，朱美霖分析，今天鋒面接近，周六、周日停留北部海面，處鋒面帶前緣地方天氣較不穩定，但沒有偏強西南風支持，周六、周日為鋒面帶來的不穩定天氣；下周一(12日)開始隨南邊低壓帶建立有北抬趨勢，低壓帶上游西南風帶來暖溼空氣並補充水氣，下周天氣比周末更不穩定，各地降雨不限中午過後，整天容易有局部陣雨與雷雨，甚至有較大雨勢。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

朱美霖表示，下周一(12日)轉低壓帶環境，下周二到周四(13日~15日)都在低壓帶影響下，會有滯留鋒面在台灣附近徘徊，下周要多加留意不穩定天氣；下周一開始低壓帶影響，隨偏西南風增強，帶來明顯水氣，各地有陣雨或雷雨，尤其中南台灣、東南台灣，降雨明顯，下周二到下周四鋒面建立並在台灣南北徘徊，天氣不穩定，中小尺度對流系統帶來短延時強降雨，且會持續一段時間，將有較大雨勢，不排除出現局部豪雨等級降雨。

針對這波雨勢對南部旱象是否能紓解，朱美霖指出，下周一開始，西南風增強，鋒面建立停留台灣附近，中南台灣天氣不穩定，西南風影響持續搭配水氣補充，下周一到下周四容易出現降雨，整體降雨量和持續時間，需要看後續鋒面結構和西南風水氣多寡影響。